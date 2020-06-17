Назван рецепт полезной окрошки

Москва, 17 июня. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала рецепт окрошки, который будет полезным.

Эксперт призвала делать окрошку из натуральных продуктов, колбасу и сосиски она предложила заменить мясом. Важно добавить в суп овощи. Заправить блюдо можно айраном или кефиром.

Соломатина также порекомендовала при подборе кваса обращать внимание на его состав.

«Квас нужно брать натуральный или сделать самому из хлебных корочек, изюма, сделать из сусла. Поменьше класть туда сахара», — сказала диетолог в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Специалист также предупредила, что окрошка может вызывать раздражение желудка, если у человека есть болезни желудочно-кишечного тракта. Такой эффект оказывают зеленый лук, редис и квас, которые используются для приготовления блюда, пишет «Газета Кемерова».

Ранее окрошку на квасе не рекомендовала есть ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По ее мнению, квас можно заменить на кефир или айран, также следует отказаться от использования редиса при готовке блюда.