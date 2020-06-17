Греция выступила с инициативой по укреплению связей с Палатой представителей Ливии

Тобрук, 17 июня. Парламент Греции намерен расширить сотрудничество и координацию по целому ряду вопросов с Палатой представителей Ливии. Об этом сообщается на официальном ресурсе ливийского парламента.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Ливии Юсуф Акури получил соответствующее послание от греческой стороны, в котором содержится призыв к совместному решению общих задач, которые стоят перед двумя государствами.

Также в обращении Афин речь идет об укреплении взаимоотношений между греческим и ливийским парламентами касательно развития торговых связей двух стран. Кроме того, в обращении отмечается необходимость таких шагов ввиду возрастающих потребностей рынка североафриканского государства, которые в полной мере способны удовлетворить обширность и высокое качество продукции из Греции.

Председатель греческого парламента поблагодарил своего ливийского коллегу - Юсуфа Акури за проявленный с его стороны интерес к совместной работе по укреплению отношений между двумя странами. Также политик подчеркнул, что Афины нацелены на дальнейшее укрепление связей, что должно благоприятно сказаться на дальнейшем греческо-ливийском сотрудничестве.

Напомним, Афины активно выступают против продолжающегося военного вмешательства Турции в Ливию. Так, Греция ранее вошла в антитурецкий альянс наряду с Францией, Кипром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом, ключевой задачей которого является пресечение турецкой интервенции и эскалации Анкарой затяжного внутриливийского кризиса.

Стоит отметить, что греческие власти крайне негативно отреагировали на циничную демаркацию Турцией морских границ в нарушение суверенных прав ряда государств Восточного Средиземноморья. При этом Анкара пытается покрывать свои имперские амбиции в регионе преступным соглашением, заключенным в конце минувшего года с главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Ради собственных геополитических и финансово-экономических интересов турки продолжают всячески поддерживать марионеточный режим в Триполи, осуществляя контрабанду оружия и переброску сирийских наемников в Ливию.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о давних противоречиях между Турцией и Грецией, а также о военном потенциале, который европейское государство может противопоставить в ответ на беспредел Анкары в Средиземноморье и Ливии.