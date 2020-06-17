Эксперт объяснил, почему Пентагон наперекор Трампу саботирует вывод военных из Германии

Оппозиция президенту США Дональду Трампу есть не только в рядах гражданской бюрократии и спецслужб, но и в высокопоставленных армейских кругах. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Саботаж поручений Трампа

Пентагон специально замедляет процесс сокращения военного присутствия Соединенных Штатов на территории Германии, анонсированного Трампом. Об это сообщает издание Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Ранее американский лидер дал обещание сократить число американских военных в ФРГ до 25 тысяч человек. Более того, Трамп возмутился, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России». Сегодня в Германии находятся 34,5 тысячи военнослужащих США.

По информации издания, вывод американских войск займет продолжительное время. Для реализации этого плана Дональду Трампу нужно содействие Пентагона. Но военное ведомство фактически игнорирует четко выраженное пожелание президента.

«Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента», — заявил источник.

Похожая ситуация складывается вокруг вывода американских войск из Афганистана. Трамп хочет вывести тысячи остающихся там военных до выборов президента. Таким образом он собирается выполнить еще одно из своих обещаний в ходе предвыборной кампании. Пентагон всячески препятствует достижению этой цели.

Смена приоритетов

Как отметил Сергей Простаков, Трамп обосновал свое решение о выводе войск из Германии очень простым аргументом. Согласно заявлению американского президента, Германия просрочила свои платежи в НАТО, их доля в военных расходах составляет 1% ВВП, а обязана 2%. Поэтому страна уже должна миллиарды.

«Подобное объяснение выглядит достаточно простым, и оно вполне в духе самого Трампа. Однако ситуация является очень непростой. Во-первых, сокращение американского присутствия, если оно произойдет, будет свидетельствовать о смене стратегических приоритетов в военной сфере с Атлантического направления на Тихоокеанское. Во-вторых, неизбежно возрастет роль Германии как в Европе, так и в мире», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, подобное развитие событий не устраивает многих. Например, Польша в лице ее премьер-министра Матеуша Моравецкого уже заявила о своих надеждах принять выводимые из Германии американские войска. Это неизбежно обостряет обстановку у границы России и на ближайших подступах к ней.

«Кроме того, саботаж, о котором пишет Washington Post, если он имеет место, показывает, что оппозиция Трампу есть не только в рядах гражданской бюрократии и спецслужб, но и в высокопоставленных армейских кругах. Их мотивы далеки от идеалов патриотизма, как показывает опыт устроенных США кровавых событий в Ираке и Афганистане. В изменении статус-кво в распределении американских военных многие в Пентагоне видят не только проявление слабости, но и угрозу своему положению», — добавил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, «болото», которому Трамп объявлял войну во время своей президентской кампании, проявляет свою власть и силу. И даже после завершения вывода части американского контингента из Германии нельзя исключать различных провокаций вплоть до терактов. Они могли бы изменить и финансовую политику Берлина относительно военных расходов в рамках НАТО, и привели бы его к просьбам вернуть и даже увеличить количество контингента армии США в стране.