Ефремову потребовался перекур во время допроса по делу о смертельном ДТП

Москва, 17 июня. Актеру театра и кино Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в Москве, понадобился перерыв на перекур во время допроса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты ФАН поинтересовались у артиста о примирении с родственниками погибшего. Однако артист не стал отвечать на этот вопрос.

В среду заслуженного артиста России Михаила Ефремова привезли на допрос в столичное ГСУ МВД. Ранее сотрудники ФСИН приехали к нему домой, напоминает телеканал «360».

Актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в Москве. Он сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения и влетел в грузовик, водитель которого получил смертельные травмы и позже скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови Ефремова были следы не только алкоголя, но и наркотиков. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Адвокат родственников жертвы ДТП Александр Добровинский ранее сообщил, что Михаил Ефремов не предлагал денег семье погибшего Сергея Захарова. Адвокат еще раз напомнил о решении семьи не брать деньги от 56-летнего актера.