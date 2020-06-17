Cыровар Олег Сирота считает, что поправка о предпринимателях защитит их от раскулачивания

Принимаемые поправки в конституцию впервые реально защитят права российских предпринимателей и наемных работников, заявил председатель Союза сыроваров РФ, член Общественной палаты РФ Олег Сирота.

«Есть несколько поправок в конституцию, за которые я готов пойти в огонь и воду. Первая гласит, что предприниматели будут впервые упомянуты в конституции, государство теперь будет нас защищать и поддерживать, чтобы нас было больше, — заявил фермер-сыровар в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Кто и почему боится поправок в конституцию». — Это очень важно для меня, для моей семьи. У нас очень трагическая история: прадед был богатым крестьянином, занимался продажей скота, но его раскулачили и в 1937 году расстреляли, семья оказалась в лагере. Позже, в 80-е, мой дед чуть не получил срок за то, что занимался пушниной, хотя он ничего не крал, просто занимался предпринимательством».

По словам предпринимателя, в российском обществе существует недоверие к людям, которые на свой страх и риск начинают бизнес, чтобы, с одной стороны, преумножить свое состояние, с другой же, сделать результаты своего труда общим достоянием, повышая уровень жизни людей. Поскольку предприниматели работают во имя всеобщего блага, их права должны быть зафиксированы в основном законе страны, чтобы не повторить печальный опыт прошлого века, чтобы не принялись заново раскулачивать честных бизнесменов.

«Если предпринимательство будет внесено в конституцию, для меня это будет сигналом, что общество начало нас, предпринимателей, ценить, потому что мы платим налоги, создаем рабочие места, что мы нужны», — заявил Олег Сирота.

Важным считает бизнесмен и внесение поправки, гарантирующей оплату труда наемных работников не ниже прожиточного минимума.

«Это же нонсенс, что человек работает и на деньги, которые он зарабатывает, не может купить себе еды, прожить месяц. И если мы внесем эту поправку в конституцию, старая норма никогда не вернется. Это коснется всех организаций — бюджетных, сельскохозяйственных и прочих, особенно в регионах, где маленькие зарплаты. Это позволит поднять уровень жизни россиян», — уверен член Общественной палаты РФ.

Прокомментировал Сирота и критику, прозвучавшую в его адрес со стороны либеральных оппозиционеров за его высказывания в поддержку принятия поправок.

По словам фермера, критика звучит от тех людей, которые не работают на благо России. Они распространяют мнение, что в нашей стране все плохо. Иностранцы потом приезжают и видят, что все не так, как им рассказывали их «либеральные» друзья.