Эксперты считают, что Госсовет поможет выработать стратегию развития РФ по важным вопросам

Москва, 17 июня. Эксперты положительно оценили поправку в Конституцию РФ, которая закрепляет статус Государственного совета страны как самый главный совещательный орган.

Депутат Госдумы Евгений Марченко заметил, что «это совещательный орган, который будет вырабатывать стратегию развития страны по наиболее важным вопросам». По его словам, задача этого органа будет заключаться в том, чтобы формировать идеологическую повестку федерального уровня.

В комментарии «Политике сегодня» Марченко рассказал, что главы регионов, которые будут входить в состав Госсовета, помогут определить проблемы, требующие решения в первую очередь. С точки зрения генерального директора федеральной экспертной сети «Клуб Регионов», политолога Сергея Старовойтова, Госсовет сможет регулировать не только внутренние вопросы, но и внешние.

«Главная задача этого органа будет согласовывать и объединять лучшие практики развития государства. <…> Также будет ставиться задача избавиться от персонификации государственной политики», — сказал эксперт.

Политолог также добавил, что основной закон страны ни в коем случае не должен быть устаревшим, так как он определяет время и демонстрирует перспективы.