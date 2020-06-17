Премьер Британии Джонсон попал в ДТП в Лондоне

Лондон, 17 июня. Автомобиль премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона попал в аварию в центре Лондона, об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера.

В момент ДТП Джонсон находился в автомобиле. Столкновение было не сильным, премьер не пострадал.

«Премьер находился в машине, никто не пострадал», — отметили в канцелярии.

По словам очевидцев, машина премьера резко затормозила из-за того, что на дорогу выбежал участник митинга курдов. Двигающийся позади автомобиль охраны въехал в Jaguar премьера и помял бампер. Виновника ДТП задержали.