Солнцев жестко прокомментировал пьяное ДТП Ефремова и насмешки Собчак над Костюшкиным

Москва, 17 июня. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев прокомментировал смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, а также насмешки Ксении Собчак над признанием певца Стаса Костюшкина, который в детстве стал жертвой насильника.

Солнцев осудил Михаила Ефремова, который сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, отметив, что актер мог воспользоваться услугой «трезвый водитель» или нанять персонального шофера.

Он выразил уверенность, что слава и деньги вскружили голову актеру, в результате чего он начал чувствовать вседозволенность. Солнцев также добавил, что пьяный водитель — это «обезьяна с гранатой», которая может взорваться в любой момент.

Кроме того, бывший «Дома-2» подверг жесткой критике телеведущую Ксению Собчак, которая позволила себе издевательские шутки в адрес певца Стаса Костюшкина, ставшего жертвой насилия в детстве, передает teleprogramma.pro.

«В какую трещинку не посмотри — всюду Ксюша! Ей пора передохнуть… Она может спокойной отправиться на курорт и остаться при этом неузнанной. Без мейкапа — это женщина средних лет с пищевого рынка. Ее вообще никто не узнает», — пояснил Солнцев.

Напомним, несколько недель назад певец Стас Костюшкин рассказал о том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Позднее Ксения Собчак решила иронично обыграть это в своей авторской программе.

Насмешки Собчак вызвали негативную реакцию со стороны других звезд шоу-бизнеса. Так, рэпер Тимати называл телеведущую «животным» и пригрозил предать огласке некие неприятные факты о телеведущей. Кроме того, косметический бренд Mixit разорвал рекламный контракт с Ксенией Собчак из-за ее издевательских шуток над Костюшкиным.