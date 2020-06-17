Звездный психолог объяснил странное поведение Норкина после смерти жены

Москва, 17 июня. Ведущий Андрей Норкин тяжело переживает смерть жены Юлии Норкиной, но скрывает горечь утраты, считает психолог Андрей Зберовский.

Звездный психолог рассказал, что не только был лично знаком с Норкиной, но и принимал участие в съемках ее последнего эфира на Первом канале.

«На последнем эфире она была резкой, возбужденной. Видимо, были трудности и мысли в голове», — рассказал психолог в комментарии «Инфореактору».

Зберовский отметил, что Норкин, будучи публичным человеком, вынужден разделять роль опечаленного утратой человека и роль ведущего. Публичные люди должны работать, даже если испытывают страдания и депрессию.

«Я считаю, что Андрей опечален трагической утратой супруги. А его юмор и смех — это просто работа. Я не думаю, что за это его следует ругать. Безусловно, имея детей, он точно переживает трагедию. Я в это верю», — добавил психолог.

Первый эфир Норкина после смерти жены состоялся 15 июня. Ведущий начал программу с шутки, чем удивил коллег и зрителей. Некоторые отметили профессионализм ведущего, скрывающего от аудитории свои переживания. Для других же поведение ведущего стало поводом для слухов о том, что якобы Норкина свела счеты с жизнью из-за измен мужа. Ведущий отказался комментировать подобные слухи.

Норкина скоропостижно скончалась 5 июня на 53-м году жизни. Вместе с мужем Андреем они на протяжении многих лет вели программы на радио «Комсомольская правда». Похороны Норкиной состоялись в воскресенье на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Ранее бывшая жена музыканта Романа Жукова Елена рассказала, что Норкина незадолго до смерти выглядела печальной. Певица Мила Романиди призналась, что не может поверить в смерть ведущей. Она рассказала, что у Норкиной были грандиозные планы на лето.