Независимый эксперт обнаружил противоречия выводов следствия по MH17 регламенту ICAO

Москва, 17 июня. Выводы Совместной следственной группы (ССГ) по делу рейса MH17 противоречат регламенту Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO). Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов, обнаруживший серьезный прокол следствия.

Ранее ССГ обнародовала отчет, в котором реальная диаграмма данных полета малайзийского Boeing была заменена нарисованными от руки изображениями, которые демонстрировали лишь некоторую часть показаний.

Следователи объяснили просчет тем, что датчики давления показывают результаты раз в четыре секунды, поэтому график давления оказался не завершен, и его пришлось дорисовывать самостоятельно, передает «Царьград».

При этом регламент ICAO предписывает регистрировать данные датчиков разгерметизации не реже одного раза в секунду. Антипов уверен, что авиакомпания Malaysia Airlines, которой принадлежал Boeing, не могла пойти на нарушение регламента.

«Кому же верить? ICAO, издавшей для всех обязательный к выполнению регламент настройки системы записи аварийных параметров? Или голландцам, у которых веселые картинки ставятся во главу их «расследования?» — написал Антипов в Facebook.

Напомним, материалы, переданные российской стороной, так и не были приобщены к делу о крушении MH17, что еще раз подтверждает предвзятость и политическую ангажированность следствия, сообщает RT.