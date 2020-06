«Красная карточка» для Сааба: Интерпол арестовал доверенное лицо Мадуро

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, как был арестован один из ключевых союзников Николаса Мадуро, какие обвинения выдвинуты против него правительством США и какие международные контакты Венесуэлы снова вылезли на свет.

Арест на Кабо-Верде

12 июня в Кабо-Верде по красной карточке Интерпола был арестован Алекс Наин Сааб Моран, колумбийский бизнесмен ливанского происхождения и одно из доверенных лиц президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По мнению Белого дома, Сааб — одна из ключевых фигур, причастных к контрабанде венесуэльского золота и отмыванию денежных средств через субсидированную продовольственную систему CLAP, разработанную венесуэльским правительством.

Частный самолет, который вылетел из Каракаса в пятницу, приземлился в Кабо-Верде для дозаправки. Некоторые источники утверждают, что самолет Сааба вылетел из Ирана. Предполагается, что бизнесмен принимал участие в переговорах по отправке пяти контейнеров с иранским топливом от Тегерана Каракасу.

За три дня до ареста колумбийские власти конфисковали часть имущества Сааба. Бизнесмен, к слову, с 2018 года находится в санкционном списке Вашингтона. Его обвиняют в незаконном обогащении, отмывании денег, организации фиктивного экспорта, а также мошенничестве.

По итогу, Алекса Сааба назвали «фигурой, стоящей за масштабной коррупционной схемой», которая, по мнению американских и колумбийских властей, опутала Венесуэлу.

В дополнение к прочему, Саабу вменяют подкуп венесуэльских чиновников — якобы он перечислил на их зарубежные счета около 350 миллионов долларов, а также участие в венесуэльской государственной программе по строительству социального жилья. По мнению США, Сааб также отмывал деньги для Мадуро и его жены, первой леди Венесуэлы Силии Флорес.

Экстрадиция и реакция Каракаса

В настоящий момент Алекс Сааб находится на острове Сал архипелага Кабо-Верде под стражей судебных приставов. Соединенные Штаты всерьез намерены добиться экстрадиции бизнесмена — однако между Кабо-Верде и США отсутствует двустороннее соглашение о выдаче.

Такой поворот событий требует определенных юридических манипуляций — для законной экстрадиции необходим официальный запрос Вашингтона. Подать такой запрос необходимо в течение 18 дней с момента ареста, а после необходимо получить одобрение местного суда.

Кроме того, Алекс Сааб имеет право обжаловать судебное решение — как в части возможного одобрения запроса об экстрадиции, так и в части проведенного ареста. Иными словами, данный процесс грозит затянуться на гораздо больший срок, чем несколько недель.

Несмотря на грядущие бюрократические проволочки, в Сети появились сообщения о том, что самолет ЦРУ уже вылетел в Кабо-Верде.

Дипломатический иммунитет предпринимателя

Каракас не стал отмалчиваться и заявил, что арест Алекса Сааба является «произволом» и нарушает все возможные нормы международного права. США, по мнению правительства Мадуро, в очередной раз совершили акт агрессии против венесуэльского народа.

Как оказалось, Алекс Сааб как представитель Боливарианской Республики должен был обеспечить получение Венесуэлой продуктовых наборов, лекарств, а также средств медицинской защиты.

Правительство Венесуэлы сообщило также о наличии у Сааба дипломатического иммунитета, который абсолютно не был принят во внимание при его аресте.

Адвокат Сааба Мария Домингес, находящаяся в Майами, отказалась комментировать арест своего клиента, однако все обвинения в растратах и отмывании денег она опровергла, добавив, что Сааб никакой не мошенник, а «предприниматель в области пищевой промышленности».

Золотые связи с Эрдоганом

Арест Алекса Сааба также может сказаться на отношениях между Венесуэлой и Турцией. Хотя роль колумбийского бизнесмена в экономических отношениях между Каракасом и Анкарой афишировать не принято (особенно в турецких СМИ), по отдельным данным именно Сааб играл в них ключевую роль.

Эта работа шла через многочисленные компании, принадлежащие колумбийскому бизнесмену и расположенные в Стамбуле, а также с его личным участием в организации межправительственных торговых сделок. В частности, по информации Министерства финансов США, Сааб помогал турецким компаниям импортировать золото из Венесуэлы, размещать деньги на счетах в турецких банках и переводить их на турецкий же счет Центрального банка Венесуэлы.

Близость Мадуро и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объяснил Имдат Онер, бывший турецкий дипломат, работавший в Венесуэле. Он рассказал, что идеологические разногласия между Венесуэлой и Турцией были забыты из-за «взаимной неприязни двух лидеров к Западу и недовольства американскими санкциями».

Венесуэльское золото стало платой за основные поставки продовольствия, в том числе в рамках правительственной программы продовольственных субсидий CLAP.

По информации Министерства финансов США, с 2018 года Стамбул получил золота почти на 900 миллионов долларов.

В 2017 году партнеры Сааба в Стамбуле создали компанию Mulberry Proje Yatirim. Именно она стала основным импортером продуктов питания из Турции в Венесуэлу.

В июле 2019 года Mulberry Proje Yatirim попала под американские санкции за вовлеченность в аффилированную сеть компаний, принадлежащих Саабу. Помимо прочего, американские власти вменили компании участие в отмывании многомиллионной прибыли от завышенных цен на венесуэльские государственные контракты.

Алекс Сааб, кроме того, выступил в роли этакого «главного бухгалтера» при венесуэльском правительстве, проводя многочисленные суммы через сеть своих компаний и перечисляя на счета чиновников Мадуро своеобразную «прибавку к зарплате». Без участия высших должностных лиц Турции здесь также не обошлось.

Очень малое количество свидетельств незаконных сделок с Турцией американские власти объясняют драконовской цензурой, которой Эрдоган подверг все турецкие СМИ.

В Минфине США обратили внимания еще на то, что правительства Венесуэлы и Турции обратились к одной и той же американской юридической фирме Amsterdam and Partners LLP. Официальный Каракас нанял Amsterdam and Partners LLP для борьбы с февральским пакетом экономических санкций Вашингтона. Анкара параллельно взаимодействует с юристами из Amsterdam and Partners LLP, добиваясь экстрадиции из США Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации военного переворота 15 июля 2016 года.

Внезапная поддержка

15 июня президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в качестве гуманитарного жеста готов продавать Венесуэле бензин. Правда, Обрадор уточнил, что официальный Каракас с такой просьбой к мексиканскому государству не обращался. Однако если бы это случилось и было продиктовано гуманитарной необходимостью, Мексика пошла бы на такой шаг.

По поводу авторов американских санкций, которым подобный жест доброй воли прямо противоречит, Обрадор сообщил, что «никто не имеет права притеснять других».

Данное высказывание мексиканского президента звучит особенно интересно в контексте того, что экспорт мексиканского бензина далеко не так значителен, как хотелось бы думать. Более того, являясь крупным экспортером сырой нефти, Мексика, тем не менее, очень зависима от бензина, поставляемого США для внутреннего потребления.

Удар по Венесуэле и возможные последствия

По мнению западных экспертов, арест Алекса Сааба не только отнимает у Мадуро ключевого союзника и представителя в экономических сделках, но также может лишить правительство Венесуэлы возможности получать доход от незаконной деятельности.

Сааба в данном случае представляют автором всех хитроумных схем отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, золота и нефти. По версии журналистов Insight Crime, арест колумбийского бизнесмена позволит Соединенным Штатам получить всю информацию о финансовых махинациях Николаса Мадуро, а также о возможных связях с преступными группировками как в Венесуэле, так и за рубежом.

Исполнит ли Сааб свою роль?

Однако вариант, при котором Алекс Сааб послушно возьмет на себя роли казначея, главного подрядчика и мальчика на побегушках при мифическом «Картеле Солнц», представляется весьма и весьма сомнительным.

Прежде всего, невозможно предугадать на какой срок затянется судебный процесс в Кабо-Верде, каким образом Сааб планирует обжаловать решение суда и какой туз в рукаве он прячет на сегодняшний момент.

В случае, если Сааб действительно возвращался после переговоров о поставках топлива с иранскими партнерами Венесуэлы, стоит понаблюдать за действиями Тегерана, который неделей ранее получил очередные американские санкции за перевозку венесуэльской нефти.

Также необходимо помнить, что Алекс Сааб — отнюдь не первое лицо с дипломатическим иммунитетом, попавшее под арест за пределами владений Николаса Мадуро.

Так, в июле 2014 года на нидерландском острове Аруба был задержан венесуэльский дипломат Уго Карвахаль. Запрос о задержании был направлен Вашингтоном, еще в 2008 году обвинившим Карвахаля в наркоторговле и поддержке колумбийских террористических группировок.

28 июля Карвахаль был освобожден и доставлен в Венесуэлу. Нельзя не отметить, что дипломатический иммунитет Карвахаля был признан правительством Нидерландов лишь через несколько дней после его ареста. Также, по мнению США, в освобождении Карвахаля сыграли свою роль угрозы в адрес министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса, а также военные корабли Венесуэлы, которые после морских учений «невзначай» проплывали мимо Арубы. Впрочем, и Венесуэла, и Нидерланды отрицают наличие каких-либо угрозы или давление.

Уго Карвахаль, однако, обладал дипломатическим иммунитетом как консул Венесуэлы на Арубе. Алекс Сааб, согласно венесуэльскому пресс-релизу, является «агентом суверенного правительства», что несколько усложняет положение вещей. Вряд ли вопрос с его освобождением разрешится также легко, как в случае Карвахаля.

Хотя кто знает — вдруг Вооруженные силы Венесуэлы по чистой случайности будут проводить учения в районе архипелага Кабо-Верде.