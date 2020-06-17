Первая чернокожая Мисс Вселенная из ЮАР выступила за борьбу с расизмом

Мисс Вселенная 2019 года Зозибини Тунци приняла участие в протестах Black Lives Matter в Нью-Йорке 14 июня. В этот день она почтила память молодых людей, которые сражались в ее родной ЮАР за то же дело 44 года назад.

«Южноафриканские студенты выступили против системного расизма», – заявила южноафриканская модель, вспоминая восстание 16 июня 1976 года в Соуэто. В тот день около десяти тысяч студентов и школьников вышли на демонстрацию, протестуя против низкого качества образования и обучения на языке колонизаторов.

Зозибини выросла с четырьмя сестрами в сельской местности в Восточно-Капской провинции ЮАР. Она начала участвовать в местных конкурсах красоты в возрасте около 6 лет. Мать будущей манекенщицы думала, что это поможет ее дочери завести друзей и стать более открытой.

Помимо платьев и косметики, модель интересуется более глобальными проблемами. Будучи одной из немногих чернокожих женщин, завоевавших титул Мисс Вселенная, Зозибини Тунци активно использует свою популярность и влияние, чтобы бросить вызов расизму, гендерному и расовому неравенству и западным стандартам красоты.

«В мире мало площадок, где женщины могут поделиться своим мнением. Я подумала, что моя работа дает мне возможность выразить свою точку зрения и сделать что-то важное», – сказала Тунци. В своем аккаунте в Instagram (у модели 2,7 млн подписчиков) Мисс Вселенная 2019 часто высказывается на злободневные темы. Помимо красивых фотографий в модной одежде можно увидеть публикации, посвященные расовой дискриминации и ущемлению прав женщин.

Особое внимание девушка уделяет борьбе с гендерным насилием. В ноябре 2019 года, перед конкурсом «Мисс Вселенная 2019», Тунци запустила кампанию, в рамках которой попросила южноафриканских мужчин написать письма любви своим женщинам. Выдержки из них она напечатала на лентах, которые были частью ее национального костюма для конкурса.