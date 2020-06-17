Врачи назвали способы снижения уровня холестерина без лекарств

Москва, 17 июня. Специалисты рассказали о способах снизить уровень холестерина в организме без лекарственных препаратов. Поправить здоровье можно, если включить в свой рацион ряд полезных продуктов. Об этом рассказали врачи в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Ведущий программы Сергей Агапкин рассказал, что человеческий организм получает лишь 20% холестерина при употреблении пищи, остальная часть вырабатывается печенью. Он отметил, что холестерин является важным компонентом в организме, потому что из него синтезируется большое количество гормонов и витаминов.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заметил, что данное вещество улучшает внутреннее состояние артерий. Его недостаток и избыток одинаково наносят вред здоровью. Избыточным считается показатель выше 5,5 миллимоль на литр.

Гинзбург рассказал, что «плохим» называют холестерин, который идет в липидные бляшки. В этом случае закупориваются кровеносные сосуды и нарушается общее кровоснабжение органов.

Привести уровень холестерина в норму помогут лук и чеснок, которые снабжают организм биоактивными веществами. Они способствуют очищению стенок сосудов и предотвращают возникновения воспалений.

Кроме того, определенную пользу может принести употребление сушеных яблок. Там содержатся пищевые волокна, способствующие расщеплению холестерина, снижению его уровня и омоложению организма. В список полезных продуктов также вошли помидоры, томатная паста, сельдь, скумбрия, сардины, сайра и другая рыба.