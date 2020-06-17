Сирия, 17 июня. Взрыв заминированного мотоцикла произошел на границе с Иорданией. Западнее Серакиба в Идлибе был открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. Курдские боевики понесли потери в стычках с местными племенами в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: объявили об открытии гумкоридора в районе Серакиба на востоке Идлиба; обмениваются ударами с боевиками на северо-востоке Латакии.

Курдские вооруженные бандгруппы: вступили в противостояние с местными племенами у города Дарнидж в Дейр-эз-Зоре; задержали несколько гражданских лиц в деревне Аз-Зар в провинции Дейр-эз-Зор.

Протурецкие силы: обстреливают город Казали на северо-западе Ракки.

Провинция Латакия

Поступают сообщения о возобновлении перестрелок на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и террористов на северо-востоке Латакии. Интернет-портал Masar Press Agecny передает, что артиллерийские дивизионы САА нанесли удары по укрепрайонам боевиков на окраинах города Кабана. Как известно, территории в районе административной границы с провинцией Хама находятся под контролем радикальных исламистских бандгрупп. Среди них запрещенные в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 и «Исламская партия Туркестана», которые отказались от соблюдения режима прекращения огня, и регулярно провоцируют столкновения с правительственными войсками в прифронтовой зоне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour сообщает о столкновениях в районе города Дарнидж на юго-востоке провинции. В противостояние с курдскими боевиками вступили члены местных племен. В ходе развернувшихся боев был убит один из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF). О том, что послужило поводом для стычек, пока неизвестно.

Между тем SDF прибегли к рейдам в деревне Аз-Зар. В результате обысков были задержаны несколько гражданских лиц. О причинах их ареста не сообщается. Предполагается, что они будут направлены в тренировочные лагеря «демократических сил» в рамках принудительной мобилизации.

Провинция Даръа

Взрыв заминированного мотоцикла произошел вблизи границы с Иорданией на юге Даръа. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Khalediskef), детонировавшее транспортное средство было припарковано у пограничного перехода «Насиб». К счастью, никто из гражданских лиц не пострадал. В организации взрыва подозреваются боевики вооруженной оппозиции, осуществляющие подпольную деятельность.

Многие военные аналитики полагают, что террористы получают поддержку от сил международной коалиции, базирующихся в 55-километровой зоне на юге Хомса. Не раз появлялись свидетельства того, что на американской базе «Ат-Танф» ведутся тренировки боевиков различных антиправительственных бандгрупп, которые затем предпринимают вылазки в контролируемые правительственными силами районы. Более того, о прохождении обучения на объекте заявляли и пленные террористы «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

Поступила информация об открытии гуманитарного коридора для выхода жителей из зоны «Большого Идлиба». Как передает Telegram-канал (rybar), пункт пропуска находится на западе от города Серакиб. Таким образом, сирийцы получили возможность покинуть оккупированные боевиками районы провинции и перебраться на подконтрольные правительственным силам территории.

Как известно, прошлые попытки властей наладить эвакуацию населения через гумкоридоры не привела к желаемым результатам из-за постоянных провокаций террористов. Так, боевики угрожали тем, кто намеревался уехать, а также уничтожали дороги.

Провинция Ракка

В северных районах провинции вновь фиксируются перестрелки на линии соприкосновения союзников Турции и курдских бандформирований. Согласно информации военного источника в Twitter (SOHEB2019), протурецкие боевики нанесли удары по населенному пункту Казали к западу от Тель-Абьяда. Утверждается, что обстрелам подверглись лишь позиции Отрядов народной самообороны (YPG). Напомним, в первой половине дня вооруженные стычки также наблюдались неподалеку от города Айн-Исса.

1 Организация запрещена на территории РФ.