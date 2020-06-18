Летчик рассказал о преимуществах нового шлема для истребителя Су-57

Новый шлем для Су-57 сделает очень комфортным управление самолетом, считает летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Ранее заместитель генерального директора ОКБ «Электроавтоматика» Анатолий Шукалов сообщил, что созданный для истребителя Су-57 шлем позволит расширить поле зрения пилота благодаря нашлемной системе индикации.

«Нашлемная система индикации, интегрированная в защитный шлем летчика, позволяет выводить изображение любой сложности на защитный визор шлема», — заявил представитель ОКБ.

Он также добавил, что предприятие разработало широкоугольный коллиматорный авиационный индикатор или же прицел, используемый для обеспечения безопасности полетов и пилотирования самолета. К этому также стоит добавить электронную систему совмещения кадров, позволяющую производить видеорегистрацию закабинной обстановки без искажения фонарем (остекление кабины).

Комментируя слова Шукалова, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «новая система индицирования позволит разгрузит пилотов и сделает управление самолетом гораздо комфортней».

«Раньше уже был нашлемный прицел, который позволял направлять ракету туда, куда летчик поворачивал голову. То есть можно было управлять вооружением, не отвлекаясь от пилотирования самолетом, это очень удобно. Индикации на самом визоре шлема я не помню, не встречал, но было бы неплохо для летчика, потому что вся нужная информация у тебя перед глазами. Дело в том, что любой порот глаз на приборы, а летчик должен следить за скоростью, высотой полета и т.д., отвлекает от пилотирования по естественному горизонту, то есть не видно обстановку», — говорит эксперт.

Особенно остро, по словам собеседника ФАН, это ощущается во время непосредственного воздушного боя, когда пилоту необходимо уделять больше времени на прицеливание и пуск ракеты и в то же время следить за приборной панелью, контролируя скорость и высоту полета.

«Поэтому шлем с такой системой будет весьма полезен, так как позволяет основные приборы индицировать рядом с глазами, чтобы не перемещать взгляд на приборы в самой кабине. Все эти секунды во время воздушного боя много значат для летчика поэтому такая система будет очень полезной. Она сделает комфортным управление самолетом, наведение, прицеливание и т.д. Это то же самое, что у новых машин, когда индикация происходит на лобовое стекло и водитель не отвлекается на приборную панель. Очень помогает, ведь на секунду отвлекся, а машина в это время проезжает с неуправляемым движением несколько десятков, а то и сотен метров в зависимости от скорости. А тут самолет летит, поэтому это хорошее ноу-хау и, если оно появится в войсках — будет хорошо», — заключил Красноперов.

Напомним, шлем для истребителя пятого поколения Су-57 ЗШ-10 впервые был представлен публике на авиасалоне МАКС-2015. В том же году были завершены испытания снаряжения, которые проходили на базе научно-производственного предприятия «Звезда».