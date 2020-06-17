Китайские журналисты объяснили, как Россия будет защищать Баренцево море от США

Москва, 17 июня. Журналисты китайского издания Sohu объяснили, как Россия будет защищать Баренцево море от США на примере жесткого ответа российской стороны на поход французского фрегата Aquitaine в данный регион. Перевод предоставляет «ПолитРоссия».

Аналитики отметили, что Баренцево море становится новой площадкой противостояния России и НАТО. Об этом говорят участившиеся в данном регионе инциденты. Китайское издание напоминает о походах в регион французского фрегата Aquitaine и четырех эсминцев НАТО.

«Еще один незваный гость ворвался в Баренцево море, российские военные были вынуждены оперативно реагировать на эту угрозу», — подчеркивают китайские журналисты.

Они пояснили, что Северный флот РФ взял под контроль французский корабль и фиксировал каждое его действие. Получается, что любая попытка совершить опасное действие привело бы фрегат Aquitaine к неприятным последствиям. Китайские аналитики отмечают, что Министерство обороны России, которое столкнулось с провокациями в Баренцевом море, в настоящее время отрабатывает все возможные действия в подобных ситуациях. В Sohu добавили, что российская сторона готова к жестким действиям.

«Как только военные корабли членов НАТО подойдут к российским водам, им придется столкнуться с ответом России. Вероятнее всего, им навстречу отправят флот, который обратит противника в бегство», — пояснили китайские аналитики.

Они отметили, что РФ придает большое значение Баренцеву морю, так как здесь расположена самая большая большая база российского подводного флота. Авторы материала добавили, что «НАТО снова распространяет свои щупальца в Баренцевом море, пытаясь еще больше сжать жизненное пространство российского государства».