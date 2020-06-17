Франция призывает НАТО отреагировать на агрессию Турции в Средиземноморье

Париж, 17 июня. НАТО не должно игнорировать агрессивное поведение корабля военно-морского флота Турции, который преследовал французский военный корабль в Средиземном море, принимавший участие в миссии альянса. Об этом заявил представитель оборонного ведомства Франции.

По словам французского военного чиновника, подобное поведение со стороны флота союзника по Североатлантическому альянсу является недопустимым и не должно остаться без внимания со стороны командования НАТО.

«Мы знаем сложные моменты в альянсе, но мы не можем быть страусом и не можем притворяться, что в НАТО нет проблем с Турцией. Мы должны это увидеть, сказать и справиться с этим», — заявил представитель министерства обороны Франции после инцидента с турецким военным кораблем.

Ранее сообщалось, что семь кораблей ВМФ Турции были зафиксированы вблизи ливийского побережья. При помощи своего флота Анкара пыталась в очередной раз доставить контрабандное оружие для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нарушив эмбарго ООН. По этому поводу Франция выразила крайнее недовольство, обвинив турецкие власти в игнорировании установленного международной организацией запрета на поставки любых видов вооружений на территорию североафриканской страны.

Очевидно, что недружественное поведение турецких военных кораблей в акватории Средиземного моря в отношении французского корабля является следствием разногласий между государствами-членами НАТО. Так, ранее МИД Франции осудил продолжающееся военное вмешательство Турции в Ливию, что вызвало возмущение со стороны Анкары.

Напомним, турецкие власти вопреки оружейному эмбарго ООН продолжают снабжать оружием и современной боевой техникой незаконные вооруженные формирования ПНС Ливии. Кроме того, турки пополняют ряды триполитанских группировок Файеза Сарраджа за счет переброски террористов-наемников из сирийского Идлиба. Вся эта деятельность подрывает мирные инициативы международного сообщества, предложенные по итогам берлинской конференции для урегулирования ливийского кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что французский президент Эммануэль Макрон подверг критике турецкие власти за военное вмешательство во внутренние дела Ливии, которое способствует эскалации напряженности в этой стране и продолжению кровопролития. Лидер Франции также назвал такие действия Анкары неприемлемыми и подчеркнул, что Париж не станет закрывать на них глаза.