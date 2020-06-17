Адвокат назвал фантазией слухи о готовности семьи Захарова взять деньги у Ефремова

Москва, 17 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов не предлагал денег семье погибшего Сергея Захарова, заявил адвокат родственников жертвы ДТП Александр Добровинский. При этом, уточнил он, защита Ефремова связывалась с братом погибшего.

«Никакого предложения не было. Был разговор между адвокатом господина Ефремова вчера вечером и Валерием Владимировичем (брат покойного Сергея)», — сказал адвокат.

По его словам, Валерию сторона Ефремова предлагала встретиться, но он ответил, что это необходимо согласовать с адвокатом. После этого никаких звонков, в том числе с предложениями о компенсации, ни Добровинскому, ни брату Захарова не поступало.

Адвокат еще раз напомнил о решении семьи не брать деньги от 56-летнего актера, который спровоцировал автомобильную аварию.

«Еще раз получил подтверждение, что семья не хочет брать денег. Все это фантазия», — сказал в беседе с телеканалом «360» Добровинский.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель был госпитализирован, но через несколько часов умер в больнице. ДТП случилось в центре Москвы 8 июня.

Возбуждено уголовное дело, Ефремов находится под домашним арестом. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы, напомнил Infox.ru.

В эту среду артиста увезли на допрос. Перед допросом домработница Ефремова рассказала о состоянии артиста — по ее словам, звезда театра и кино сильно похудел, из-за проблем с сердцем ему часто вызывают бригаду скорой помощи.