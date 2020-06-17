Москва, 17 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что решения о снятии коронавирусных ограничений даются тяжелее, чем их введение.

По его словам, принятие решения о введении ограничений было сложным, однако они были необходимыми, так как позволили оградить жителей столицы от инфекции, болезни и смерти.

«Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали. А когда принимаешь обратные решения об открытии, оказалось, гораздо сложнее», — пояснил Собянин.

Он также добавил, что решение об отмене ограничений накладывает большую ответственность, так как их введение обосновывалось угрозой распространения вируса, а при их отмене «виноват только ты один».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 8 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 436 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 553 тысяч случаев, 7,4 тысячи человек умерли. 304 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.