Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки историк Соколов сменил адвоката

Санкт-Петербург, 17 июня. Историк Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве своей аспирантки, отказался от услуг своего защитника, заключив новое соглашение. Об этом сообщил адвокат Сергей Лукьянов, который будет представлять интересы подозреваемого в суде.

О желании сменить защитника Соколов заявил на одном из последних заседаний по делу, расторгнув договор с Александром Почуевым.

«Накануне я подписал соглашение на защиту с Олегом Соколовым, я уже приступил к знакомству с материалами дела», — отметил Лукьянов.

Следующее судебное рассмотрение дела запланировано на 22 июня.

«Я не буду затягивать процесс и просить отложить заседание. Если с каким-то материалам ознакомиться не получится, буду ходатайствовать об ознакомлении в ходе процесса», — рассказал адвокат.

Напомним, Олег Соколов был задержан в ноябре прошлого года на набережной реки Мойки в Петербурге, в его рюкзаке были обнаружены человеческие останки. Из-за сильного алкогольного опьянения историк упал в воду, выбраться ему помог случайный прохожий.

По версии следствия, Соколов застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко из охотничьего карабина, а после этого с целью сокрытия преступления расчленил тело. Фрагменты женского тела были также обнаружены в квартире бывшего ученого.