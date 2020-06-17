Названы даты проведения чемпионата Европы по футболу

Москва, 17 июня. Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года, сообщил исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Заседание исполкома прошло в среду в режиме онлайн. В УЕФА сообщили, что матчи Евро-2020, отмененные из-за пандемии, пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Амстердам, Будапешт, Глазго, Бильбао и Санкт-Петербург. Финал чемпионата Европы состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Кроме того, в УЕФА отметили, что финальный турнир сезона-2019/20 Лиги Европы пройдет в Германии с 10 по 21 августа. Матчи Лиги чемпионов состоятся в Лиссабоне 12–23 августа в формате «Финала восьми».