Экс-депутат Рады объяснил, зачем украинцы потребовали отставки Зеленского

На Украине произошло важное политическое событие — люди вышли на улицу и преодолели тот страх, который был инструментом удержания власти в стране последние шесть лет. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал прошедший пикет сторонников партии видеоблогера Анатолия Шария возле офиса президента Украины с требованием отставки главы государства Владимира Зеленского. В толпе протестующих были замечены партийные флаги, флаги Украины и плакаты с требованием отставки президента. Участники митинга также требовали обеспечить защиту конституционных прав граждан и прекращения избиения общественных активистов и журналистов.

Недалеко от места митинга находилось несколько десятков представителей праволиберальной партии «Демократична Сокира». Они были одеты в костюмы врачей психиатрической больницы. Однако силы правопорядка не пропустили их к зданию офиса президента. Помимо полиции, в оцеплении участвовали военнослужащие Нацгвардии.

Претензии к Зеленскому со стороны митингующих абсолютно обоснованы, считает бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров. Речь идет о том, что президент Украины, как гарант конституции, не выполняет своих прямых обязанностей.

«Зеленский не реагирует на тот беспредел, который происходит на Украине в отношении граждан страны, в том числе журналистов. Я считаю позитивным тот факт, что этот пикет состоялся. Кроме того, это важное политическое событие, потому что люди вышли и преодолели страх, который своего рода был инструментом удержания власти на протяжении последних шести лет. Они вышли к офису президента и заявили о своих требованиях — отставка главы государства», — заявил Килинкаров в комментарии ФАН.

Кроме того, такие протесты «нормальных и адекватных людей» на Украине будут только нарастать, считает политик.

«Соответственно, начнется маргинализация всего националистического шабаша. Люди просто начнут выталкивать националистов с улиц, потому что на повестке дня будут стоять другие вопросы. Постепенно националисты будут вызывать не страх, а смех с их лозунгами, не соответствующими реалиям и проблемам, с которыми сталкиваются граждане Украины. С этой точки зрения акция очень позитивная, и можно только порадоваться, что она удалась», — пояснил собеседник ФАН.

Килинкаров обратил внимание на то, что, несмотря на попытки сорвать проведение митинга, националисты получили «жесткий отпор». На нескольких видео с места событий, по словам экс-депутата, было видно, как они «огребали от протестующих». Стоит отметить, что полиция себя повела в этой ситуации адекватно.

«По крайней мере, она попыталась не допустить прямых столкновений протестующих из разных лагерей. Это значит, что определенные изменения на Украине есть. При [Петре] Порошенко такой пикет был бы абсолютно невозможен», — сказал он.

Но это не умаляет роль Зеленского как президента, который должен обеспечить выполнение в полном объеме норм конституции Украины на территории страны, уверен политик.

«Он, как гарант основного закона страны, абсолютно не реагирует на ту вакханалию, которая происходит в стране. Эта акция не изменит подход к решению проблем на Украине, а заставит его работать. Он должен выполнять непосредственно свои функциональные обязанности, за которые он получает отчисления в заработную плату. Если ему не нравится что-то, то пускай уходит. А если он победил на выборах и заявил, что президент страны, то пусть работает», — добавил Килинкаров.

Ранее на Украине прошли забастовки с требованием уволить главу МВД страны Арсена Авакова. Митинг был организован партией «Голос». Представители партии в Верховной раде внесли на рассмотрение проект постановления об отставке главы МВД Украины.

Поводами для уличных акций на Украине против Авакова и Зеленского называют несколько громких инцидентов, связанных с сотрудниками СМИ. Как сообщил глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко, с начала года зафиксировано около 30 нападений на журналистов в стране. При этом нередки случаи, когда они становятся жертвами убийств. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет.