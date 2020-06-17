В Госдуме вновь заговорили о четырехдневной рабочей неделе

Москва, 17 июня. Пандемия коронавируса стала небольшим шагом на пути к переходу на четырехдневную рабочую неделю, считает депутат Государственной думы России от ЛДПР Ярослав Нилов.

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели активно обсуждалось в прошлом году, напомнил парламентарий. Он считает, что ситуация с коронавирусом может подтолкнуть на переход к такой системе.

Нилов также рассказал о преимуществах удаленной работы. В частности, по его мнению, удаленная работа позволяет повысить производительность и при этом сэкономить время.

«Со временем, я полагаю, что, может быть, мы и перейдем. Но опять же говорю — эволюционно, то есть жизнь сама подтолкнет и работников, и работодателей к такому формату», — приводит РИА Новости слова депутата, выступавшего на социальном форуме РСПП.

Минтруд в своем докладе отметил, что идея о четырехдневке может, с одной стороны, увеличить затраты на рабочую силу и повысить себестоимость продукции, с другой — способствовать охране здоровья и более гармоничному сочетанию семейных и рабочих дел, а также даст больше времени для любимых занятий и личностного роста, напомнил «Царьград».