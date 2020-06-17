Офис Зеленского анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса

Киев, 17 июня. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса.

По словам Ермака, в новый закон имплементирована «формула Штайнмайера». Глава офиса сообщил, что закон будет дорабатываться с учетом пожеланий от переселенцев из Донбасса, проживающих на Украине.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году и требует ежегодного продления. Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, а также амнистию и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

При этом ранее в офисе Зеленского сообщили, что украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции.