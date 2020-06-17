Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Офис Зеленского анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса

180
0 Оставить комментарий

Офис Зеленского анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса

Киев, 17 июня. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак анонсировал новый закон об особом статусе Донбасса.

По словам Ермака, в новый закон имплементирована «формула Штайнмайера». Глава офиса сообщил, что закон будет дорабатываться с учетом пожеланий от переселенцев из Донбасса, проживающих на Украине.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году и требует ежегодного продления. Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса, а также амнистию и проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

При этом ранее в офисе Зеленского сообщили, что украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Новости партнеров

Источник: Страна.ua
Новости партнеров