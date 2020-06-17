Манукян о Боне: Барынька из Монако почему-то берется поучать россиян

«Барынькой из Монако», неизвестно почему берущейся поучать россиян, назвал блогер Вадим Манукян экс-участницу «Дома-2», а ныне звезду Instagram Викторию Боню. Ранее Боня наделала шума скандальным высказыванием, что сегодня в России МРОТ (минимальную оплату) получают только «криворукие алкоголики и нищеброды», недостойные господдержки. После начавшегося скандала Виктория стала оправдываться, что имела в виду не всех скромно зарабатывающих россиян, а только страдающих алкоголизмом. В длинном косноязычном видео в Instagram она заявила, что ее слова вырваны из контекста.

«Мы умалчиваем, то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник», — невнятно пояснила телеведущая свое отношение к некоторым получателям МРОТ.

По мнению колумниста Федерального агентства новостей, блогера Вадима Манукяна, постоянно проживающая в Монако Виктория Боня, скажем мягко, весьма поверхностно судит о России, и, чтобы разобраться в происходящем в ее родной стране, ей для начала надо хотя бы вернуться домой.

Барынька из Монако. Колонка Вадима Манукяна

Так уж сложилось, что мы с главой Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем начали мониторить «активности» Виктории Бони достаточно давно. Еще с тех пор, когда она зачем-то поехала в Перу, и некоторые СМИ сильно переживали, как бы ее там не съели каннибалы.

Нам с Малькевичем с самого начала было очевидно, что высказывания этой неизвестно почему столь популярной особы порой балансируют на грани нарушения УК РФ. Глава ФЗНЦ не прекратил отслеживать интернет-активности Бони и в период пандемии COVID-19. В связи с некоторыми высказываниями этой особы Малькевич задался закономерным вопросом: а почему, собственно, Боне все сходит с рук?

Напомню, ряд российских граждан уже стали фигурантами проверок в связи с распространением фейков о коронавирусе. В это время Виктория Боня продолжала атаковать своих (видимо, близких ей по духу) подписчиков дикими измышлениями о «губительности» сетей 5G и связи их с COVID-19, а также по поводу «чипирования» населения (привет Никите Сергеевичу Михалкову). Даже разъяснение Генпрокуратуры РФ Викторию не остановило.

Монако на проводе

Можно было бы не обращать внимание на то, что там вещает бывшая участница «Дома-2». Но есть одно «но». У этой «инстадивы» несколько миллионов подписчиков, и сегодня Виктория Боня, скажем прямо, активно влезла в информационную повестку России.

Однако, в отличие от другой поучающей россиян «выпускницы» «Дома-2» Алены Водонаевой, живет Боня не в России. Барынька Виктория уже давно и прочно облюбовала Монако, откуда почему-то берется поучать россиян. Именно оттуда она вещает всю ту дичь, которой в последнее время забиты все новостные ленты. Поговаривают, что временами Боня также наведывается в Лондон (поближе к беглому олигарху Михаилу Ходорковскому?), где, вероятно, подпитывается мыслями.

И на этот раз именно из Европы Боня снова взялась учить россиян, походя оскорбляя тех, кто получает скромную зарплату. Виктории кажется, что она одна знает, кому и как помогать. По ее словам, некоторым стоит платить «десятку», поскольку эти работники не стоят больше. Экий снобизм!

Особенно меня возмущает, что у нас в Монако оказывается завелся «моральный авторитет», который берется указывать россиянам как им жить, что делать, как и сколько зарабатывать. На мой взгляд, если Виктория Боня так переживает за россиян и их доходы, ей стоит для начала получше узнать родную страну и ее проблемы. А для этого барыньке пора покинуть тихое Монако, вернуться домой и, засучив рукава, заняться настоящей работой, а не раздавать советы через Instagram.

Россия для своих граждан даже во время пандемии оставалась открытой. Сейчас ограничения снимаются, и все больше людей скоро будут получать не МРОТ, а снова начнут прилично зарабатывать. Время вынужденной самоизоляции уходит в прошлое, но после нескольких месяцев пандемии весь мир переживает кризис. Не только в России, но и во многих странах тысячи людей потеряли работу, особенно трудно приходится тем, у кого есть дети. Такие семьи рассчитывают на поддержку от государства, и в России они эту поддержку получают. Думаю, пострадавшим от кризиса гражданам РФ не понравится, что некая инстаграмщица походя записала их в алкоголики, которым и помогать-то не стоит.

Все оправдательные речи Виктории, которые последовали за ее заявлением об «алкоголиках и нищебродах», на мой взгляд, это не извинения, а, скорее, неуклюжая попытка доказать, что она была права.

Тем не менее, идея привлечь Викторию Боню к уголовной ответственности по совокупности «заслуг» не кажется мне оптимальной. Я бы предпочел, чтобы она вернулась в Россию и делом доказала, что еще не потеряна для общества. Но, если она собирается продолжать в том же духе, надеюсь, уголовное дело за фейки и оскорбления напомнит ей, что она все еще гражданка России и должна соблюдать законы РФ.