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Манукян о Боне: Барынька из Монако почему-то берется поучать россиян

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Манукян о Боне: Барынька из Монако почему-то берется поучать россиян

«Барынькой из Монако», неизвестно почему берущейся поучать россиян, назвал блогер Вадим Манукян экс-участницу «Дома-2», а ныне звезду Instagram Викторию Боню. Ранее Боня наделала шума скандальным высказыванием, что сегодня в России МРОТ (минимальную оплату) получают только «криворукие алкоголики и нищеброды», недостойные господдержки. После начавшегося скандала Виктория стала оправдываться, что имела в виду не всех скромно зарабатывающих россиян, а только страдающих алкоголизмом. В длинном косноязычном видео в Instagram она заявила, что ее слова вырваны из контекста.

«Мы умалчиваем, то, что видим, как алкоголики и тунеядцы нарушают нормы того, что должен делать работник», — невнятно пояснила телеведущая свое отношение к некоторым получателям МРОТ.

По мнению колумниста Федерального агентства новостей, блогера Вадима Манукяна, постоянно проживающая в Монако Виктория Боня, скажем мягко, весьма поверхностно судит о России, и, чтобы разобраться в происходящем в ее родной стране, ей для начала надо хотя бы вернуться домой.

Барынька из Монако. Колонка Вадима Манукяна

Так уж сложилось, что мы с главой Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем начали мониторить «активности» Виктории Бони достаточно давно. Еще с тех пор, когда она зачем-то поехала в Перу, и некоторые СМИ сильно переживали, как бы ее там не съели каннибалы.

Нам с Малькевичем с самого начала было очевидно, что высказывания этой неизвестно почему столь популярной особы порой балансируют на грани нарушения УК РФ. Глава ФЗНЦ не прекратил отслеживать интернет-активности Бони и в период пандемии COVID-19. В связи с некоторыми высказываниями этой особы Малькевич задался закономерным вопросом: а почему, собственно, Боне все сходит с рук?

Напомню, ряд российских граждан уже стали фигурантами проверок в связи с распространением фейков о коронавирусе. В это время Виктория Боня продолжала атаковать своих (видимо, близких ей по духу) подписчиков дикими измышлениями о «губительности» сетей 5G и связи их с COVID-19, а также по поводу «чипирования» населения (привет Никите Сергеевичу Михалкову). Даже разъяснение Генпрокуратуры РФ Викторию не остановило.

Манукян о Боне: Барынька из Монако почему-то берется поучать россиян

Монако на проводе

Можно было бы не обращать внимание на то, что там вещает бывшая участница «Дома-2». Но есть одно «но». У этой «инстадивы» несколько миллионов подписчиков, и сегодня Виктория Боня, скажем прямо, активно влезла в информационную повестку России.

Однако, в отличие от другой поучающей россиян «выпускницы» «Дома-2» Алены Водонаевой, живет Боня не в России. Барынька Виктория уже давно и прочно облюбовала Монако, откуда почему-то берется поучать россиян. Именно оттуда она вещает всю ту дичь, которой в последнее время забиты все новостные ленты. Поговаривают, что временами Боня также наведывается в Лондон (поближе к беглому олигарху Михаилу Ходорковскому?), где, вероятно, подпитывается мыслями.

И на этот раз именно из Европы Боня снова взялась учить россиян, походя оскорбляя тех, кто получает скромную зарплату. Виктории кажется, что она одна знает, кому и как помогать. По ее словам, некоторым стоит платить «десятку», поскольку эти работники не стоят больше. Экий снобизм!

Особенно меня возмущает, что у нас в Монако оказывается завелся «моральный авторитет», который берется указывать россиянам как им жить, что делать, как и сколько зарабатывать. На мой взгляд, если Виктория Боня так переживает за россиян и их доходы, ей стоит для начала получше узнать родную страну и ее проблемы. А для этого барыньке пора покинуть тихое Монако, вернуться домой и, засучив рукава, заняться настоящей работой, а не раздавать советы через Instagram.

Боня наделала шума скандальным высказыванием, что сегодня в России МРОТ (минимальную оплату) получают только «криворукие алкоголики и нищеброды»

Россия для своих граждан даже во время пандемии оставалась открытой. Сейчас ограничения снимаются, и все больше людей скоро будут получать не МРОТ, а снова начнут прилично зарабатывать. Время вынужденной самоизоляции уходит в прошлое, но после нескольких месяцев пандемии весь мир переживает кризис. Не только в России, но и во многих странах тысячи людей потеряли работу, особенно трудно приходится тем, у кого есть дети. Такие семьи рассчитывают на поддержку от государства, и в России они эту поддержку получают. Думаю, пострадавшим от кризиса гражданам РФ не понравится, что некая инстаграмщица походя записала их в алкоголики, которым и помогать-то не стоит.

Все оправдательные речи Виктории, которые последовали за ее заявлением об «алкоголиках и нищебродах», на мой взгляд, это не извинения, а, скорее, неуклюжая попытка доказать, что она была права.

Тем не менее, идея привлечь Викторию Боню к уголовной ответственности по совокупности «заслуг» не кажется мне оптимальной. Я бы предпочел, чтобы она вернулась в Россию и делом доказала, что еще не потеряна для общества. Но, если она собирается продолжать в том же духе, надеюсь, уголовное дело за фейки и оскорбления напомнит ей, что она все еще гражданка России и должна соблюдать законы РФ.

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