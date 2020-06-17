Адвокат семьи Захарова объяснил, как Ефремов может быстро попасть в СИЗО

Москва, 17 июня. Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы, Александр Добровинский удивился желанию актера Михаила Ефремова поменять домашний арест на заключение в СИЗО. Юрист заявил, что не встречал таких случаев в практике.

Ранее защитник Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист якобы вместо домашнего ареста хотел отправиться на время следствия в СИЗО. По словам Добровинского, обычно подозреваемые, наоборот, настаивают на смягчении меры пресечения, передает «ПолитРоссия».

«Не в курсе. Такой статистики у меня нет. О таком я не слышал. Суд руководствуется мнением прокуратуры, следователя, всех участников заседания. Потом принимается взвешенное решение», — пояснил адвокат.

Юрист также рассказал, каким образом Ефремов может оказаться в следственном изоляторе. Он рекомендовал актеру нарушить условия содержания под домашним арестом.

Если он нарушит условия домашнего ареста, например, отправиться погулять вместе со своим браслетом, то ему тут же будет изменена мера пресечения. И тогда не надо будет нового судебного заседания, все быстро придет к тому, что хочет Михаил Олегович», – отметил Добровинский.

Напомним, 8 июня Ефремов, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм скончался в реанимации. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет лишения свободы.