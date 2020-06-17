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Минобороны РФ показало на видео полет Ту-95МС в районе Чукотки

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Минобороны РФ показало на видео полет Ту-95МС в районе Чукотки

Москва, 17 июня. Министерство обороны России показало кадры полета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС РФ.

Как передает Минобороны РФ, в среду Ту-95МС ВКС России провели патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана у границ США. На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали американские истребители F-22.

«Продолжительность полета составила около 11 часов. <...> Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — пояснили в военном ведомстве России.

Политолог Андрей Иванов в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, что обычный тренировочный полет российских машин над нейтральной территорией у границ США сегодня становится полноценной разведкой чужих возможностей и навыков. По словам эксперта, министр обороны Сергей Шойгу подготовил российскую армию ко всем угрозам. 

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