Как бы выглядела «Россия будущего» при президенте Навальном во время пандемии

Исходя из деятельности ФБК (признан иностранным агентом), несложно догадаться, какими идеями грезит его создатель Алексей Навальный. Незадолго до того, как страна столкнулась с эпидемией коронавируса, оппозиционер старался заявить о себе в политической среде, «борясь» с коррупцией, требуя изменить конституцию и даже баллотировавшись в президенты в 2018 году.

За два года жизнь оппозиционера изменилась мало — он по-прежнему грезит о политическом лидерстве, критикуя правительство за якобы неправильные методы борьбы с «коронавирусным кризисом», параллельно внушая своей аудитории мифы о «прекрасной России будущего». С оглядкой на эти общеизвестные данности мы решили задаться вопросом: что бы произошло со страной, если бы ее, хотя бы на период пандемии, возглавил Навальный.

Экономика

Текущая ситуация с кризисом, спровоцированным коронавирусной инфекцией, требует ряда серьезных решений. Правительством был принят комплекс мер, нацеленный на поддержку семей с маленькими детьми, врачей, а также малого и среднего бизнеса. Тем временем Навальный и его коллеги по «Фонду борьбы с коррупцией» выступали против предложенных решений, сея панику в СМИ о надвигающемся на страну массовом обеднении, распространяя фейки о больных COVID-19 и требуя реализовать программу «5 шагов».

Можно ли назвать такое поведение достойным президента, вопрос открытый. Однако Навальный неоднократно пытался заявлять о себе именно как о потенциальном главе государства. Итак, представим сценарий, где один из лидеров «либерального течения» вдруг становится президентом в самом начале пандемии коронавируса и руководит страной до полной отмены карантинных мер.

Без какой-либо иронии, с учетом оппозиционной деятельности Навального, у нас есть все основания полагать, что «временный президент» ввергнет страну в экономический хаос. Для этого мы вспомним риторику оппозиционера касательно поддержки населения в период эпидемии, согласно которой каждый без исключения гражданин должен был получить свои «вертолетные деньги».

Ранее Федеральное агентство новостей на реальном примере объясняло, что этот эксперимент является бессмысленным по всем показателям. Такой способ решения проблемы нельзя назвать концептуальным по многим причинам, главная из которых — экономическая нецелесообразность. Иначе говоря, граждане могли бы получить по 20 тысяч рублей, потратить их в течение месяца и нанести непоправимый удар по финансовому положению всех бюджетных учреждений.



Но при этом Навальный точно не забыл бы о главном, а именно о введении «излюбленных» донатов в качестве дополнительного налога. Дело в том, что в мае, когда из-за коронавируса уже были закрыты многие заведения, а работа бизнесов столкнулась с преградами, ФБК осуществлял спам-рассылки с просьбой увеличить объем пожертвований на деятельность принадлежащей Навальному НКО вдвое. Провокационная акция называлась «Нет, так дело не пойдет!».

У кого сила, тот и прав

В качестве президента Навальный обязательно развязал бы борьбу за «правду в СМИ». А на позиции сильного только Навальный решал бы, что есть правда. За время пандемии оппозиционер неоднократно заявлял, что официальные источники якобы скрывают фактическую статистику по заражениям и смертности от коронавируса, однако впоследствии сам попадался на распространении фейков.

В этой ситуации крайне иронично смотрится официальный комментарий директора программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Ранее, 15 мая, она сообщила, что в России достаточно хорошо организовано тестирование на коронавирус — за период эпидемии было сделано почти 16 млн тестов, а методика подсчета жертв инфекции не вызвала нареканий и подозрений в занижении показателей.

Какие последствия может спровоцировать взгляд Навального на то, как страна ведет борьбу с COVID-19, догадаться несложно. Очевидно, подобные твиты и вбросы на многомиллионную аудиторию провоцируют панические настроения в обществе, что, в свою очередь, отодвигает страну от преодоления COVID-19.

Под крылом кураторов

Еще одной чертой настоящего президента является умение брать на себя ответственность. Однако в этом Навальный также не преуспевает. В любой спорной ситуации он хранит молчание и игнорирует неудобные вопросы. В частности, на какие средства учится его дочь в Стэнфорде или как он связан с США. Учитывая его обучение в Йеле и прошлые встречи с представителями дипмиссии из США, допустимо предположение, что уйти от ответственности за 140 миллионов россиян и пережить пандемию оппозиционер мог бы, например, в бункер посольства Соединенных Штатов. Ведь далеко не каждый удостоился отдельной персональной страницы на сайте посольства.

Марш СС вместо парада Победы

Не менее примечательной характерной особенностью Навального является его отношение к историческим для страны событиям, а именно к празднованию 9 Мая и ветеранам. Например, ранее один из его помощников, Леонид Волков, попытался оправдать «гитлеровцев» из числа активистов Навального, которые разместили на сайте «Бессмертного полка» снимки лидеров нацистской Германии под вымышленными именами и фамилиями. По его словам, то, что сделали задержанные лица, конечно, было нехорошо, но так они «боролись с мрачным официозом 9 Мая».

Это заявление смотрится особенно ярко на фоне того, как сам Навальный отпустил в адрес ветеранов несколько грубых оскорблений, назвав их «продажными холуями». Такие провокационные выходки в публичном пространстве, конечно, не дадут Навальному положительной репутации. Наоборот, люди станут думать, что президент заинтересован скорее не в проведении «Бессмертного полка», а в марше войск СС.

Мы не знаем, можно ли назвать это простым совпадением, но идеология государственных изменников и предателей знакома ближайшим соратникам Навального по родственной ветке. Например, дед Любови Соболь Андрей Феденев был власовцем. Ранее СМИ сообщали, что он является предателем родины, поскольку в годы Великой Отечественной войны перешел на сторону врага и вступил в армию власовцев. Отец Соболь продолжил преступную традицию семьи, активно занимаясь финансовыми махинациями.

«Президентская» команда Навального

Как и у любого главы государства, у Навального должна быть своя команда. В этом случае очевидно, что наиболее приближенными к потенциальному «президенту» людьми выступают менеджер проектов фонда Леонид Волков, лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева и юрист ФБК Любовь Соболь.

Волкова и Васильеву объединяет один интересный факт — во время пандемии коронавируса они распространяли фейки, манипулировали статистикой и единогласно сетовали, что борьбу можно вести «эффективнее».

Например, в социальных сетях Волков с завидной частотой демонстрирует аудитории свои глубокие знания статистики тестирования россиян на наличие антител к коронавирусу. Вероятно, именно ему могла бы достаться должность главного эпидемиолога страны при «президенте» Навальном.

С первого же предложения в вышеуказанном посте становится понятно, что Волков допустил логическую ошибку, заявив, что антитела к COVID-19 были обнаружены у 14% от всего населения, хотя глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о результатах тестирования 650 тысяч россиян на наличие иммунитета. Согласно исследованию, среди проверенных граждан РФ у 14% имеются антитела к инфекции. Кроме того, он любит «раскрывать настоящие» цифры по количеству зараженных и погибших. Так, однажды на стриме он настолько увлекся, что назвал число больных коронавирусом в России на уровне 3 миллионов человек. Чем обоснованы эти цифры, Волков, предсказуемо, не объяснил.

Что касается Анастасии Васильевой, то ей бы Навальный с большой долей вероятности уделил роль министра здравоохранения. Лидер «Альянса врачей» за период пандемии отметилась тем, что распространяла дюжины фейков о коронавирусе. Прочитав ее социальные сети, можно убедиться, что обычный выход в магазин может обернуться арестом, а обращение к врачу — опасным и рискованным шагом, якобы даже студентов и беременных вынуждают работать «без защиты» и каких-либо гарантий. От подобных вбросов уже пострадала журналистка Латынина, растиражировавшая не соответствующее действительности сообщение «Альянса врачей» о ситуации с коронавирусом в Нижнекамске. Разумеется, такой подход к работе в СМИ провоцирует панические настроения и работает против общества.

Не возникнет у Васильевой и проблем с выявлением проблем в здравоохранении и освоением бюджетов. В созданной «Альянсом врачей» интерактивной карте, где можно оставить жалобу на невыплаты, недостаток СИЗ и прочее в конкретных медучреждениях, были найдены фейковые сообщения. Оставить информацию на ресурсе может каждый желающий и не имеющий отношения к медицине пользователь, а информация при этом не проходит модерации и проверки на подлинность.

С бюджетами же у Васильевой все гладко. В апреле она объявила сбор средств на закупку СИЗ для медиков и публиковала своеобразные отчеты, которые позволили предположить, что она могла присвоить несколько миллионов рублей.

Любовь Соболь могла бы отвечать за связи с общественностью. Ее способность поиска нового электората через заигрывание с темой спорта, молодежными играми и приложениями типа TikTok расширит аудиторию школьников и студентов «нового правительства». Кроме того, ей удастся получить дополнительные голоса для Навального даже среди уже умерших россиян благодаря опыту участия в выборах депутатов Мосгордумы. Таким образом, команда «президента» Навального дотянется до каждого гражданина, и покоя не будет даже мертвым. Но только в том случае, если Соболь удастся резко нарастить собственный уровень поддержки, который на деле оказался крайне низким. Это стало понятно из отсутствия донатов и зрителей на платном эфире Соболь на YouTube-канале «Навальный LIVE», доступном исключительно для спонсоров с платной подпиской.

Закономерный итог президентства

Для скромного анализа сценария президентства Навального во время пандемии мы описали лишь три случая из многих по одной простой причине — на фоне пандемии COVID-19 они проявляют себя активнее всего.

Совершенно точно можно сказать, что на роль президента ни Навальный, ни ближайшие его сторонники не годятся. С тех пор, как в стране появился коронавирус, руководство ФБК предприняло множество попыток дискредитировать российскую систему здравоохранения. Такой подход к проблеме не только не делает чести оппозиционному сообществу, но и прямо говорит об их реальном стремлении расшатать обстановку на территории страны. И вместо «прекрасной» они способны построить только «ужасную Россию будущего».