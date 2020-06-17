Депутат Саблин заявил, что поправки в конституцию отражают интересы большинства россиян

Санкт-Петербург, 17 июня. Представители либеральной общественности боятся принятия поправок в конституцию, так как они руководствуются западными ценностями. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Парламентарий принял участие в онлайн-конференции на тему «Кто и почему боится поправок в конституцию», которая состоялась 17 июня на площадке Медиагруппы «Патриот».

Саблин напомнил, что Конституция России принималась в непростой период, однако к настоящему моменту она выполнила свою функцию. Предложенные поправки отражают интересы и запросы большинства россиян, так как направлены на защиту традиционных и культурных ценностей. Именно этот фактор вызывает бурную реакцию в либеральных кругах, которые ориентированы на западные ценности.

«Мы впервые принимаем нашу суверенную конституцию. Всегда было, что представители разных либеральных кругов ориентировали себя на западные ценности. Это попытка повлиять на самый демократический элемент – референдум. Мы принимаем конституцию, чтобы ограничить влияние других государств на наши внутренние процессы. Это влияние идет во всем мире, но конституция это жестко защищает», — пояснил депутат.

Он также добавил, что все предложенные поправки являются важными и необходимыми. Саблин отметил, что Госдума провела широкое обсуждение поправок, поэтому они вынесены на голосование единым пакетом.

«Важны практически все поправки. Эта конституция связывает нашу тысячелетнюю историю. Главное богатство нашей страны — это наша история», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, ЦИК РФ одобрил проведение электронного голосования в Москве, а также в Нижегородской области. Граждане РФ смогут подать заявки на участие в электронном голосовании с 5 июня.