Киев обвинили в попытке выдать новый закон об особом статусе Донбасса за «Минск-2»

Похоже, затягивание Киевом конфликта в Донбассе будет продолжаться не один год. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Новый закон

В Офисе президента Владимира Зеленского разработали новый проект закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, при этом в документ имплементирована «формула Штайнмайера». Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Сегодня мы представили первый закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» с имплементированной «формулой Штайнмайера», — заявил Ермак.

Он отметил, что документ еще будет обсуждаться «с нашими представителями территорий», которые должны дать ему свою оценку.

«Разговора с ними не будет»

Как отметил Дмитрий Родионов, наивно полагать, что Минские соглашения на этом можно считать неработающими. Они не работали ни дня, фактически были мертворожденными. Последнее обновление в них, как заметили в Киеве, было в 2015 году. В том году они должны были быть реализованы, в конце года их продлили еще на год.

«Честно говоря, я даже уже запутался, на сколько их в последний раз продлевали, и насколько они еще в силе с юридической точки зрения. С фактической же точки зрения они никогда не действовали. Верховная рада их так и не ратифицировала. Обстрелы территорий республик продолжаются, отводимая для вида техника возвращается обратно. Не выполнены даже базовые первые два пункта, о чем еще говорить», — пояснил Дмитрий Родионов.

Махинации Киева

Кроме того, заметил эксперт, в политической части также не сделано ничего — принимаемые украинской стороной законы об особом статусе и изменения конституции не имеют ничего общего ни с духом, ни с буквой «Минска». Они даже не согласовывались с представителями республик.

«Теперь вот они предлагают новую (уже не знаю, какую по счету) редакцию закона об особом статусе, которую собираются обсуждать сами с собой. Ну, и пусть обсуждают. Выдать это за выполнение Минских соглашений не получится. Нынешние украинские власти продолжают прыгать на те же грабли, на которых четыре года плясал экс-президент Петр Порошенко. Они собираются делать вид, что выполняют договоренности, обвиняя в срыве процесса Москву и Донецк с Луганском», — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил: есть бумага, на которой прописано что и как надо делать.

«Остальное — от лукавого. Впрочем, эту бумагу подписывал Порошенко, и нынешние власти могут сказать, что она к ним отношения не имеет. Они уже заявили, что Минские соглашения носят «рекомендательный характер». Вот пока не поймут, что характер он носят обязательный и не начнут воплощать в жизнь то, что там написано, разговора с ними не будет. Жаль, но похоже, эта «волынка» на долгие годы, возможно, на десятилетия. Вменяемой власти на Украине так и не появилось и не предвидится», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.