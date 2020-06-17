Домработница Михаила Ефремова рассказала о состоянии артиста. ФАН-ТВ

Домработница актера рассказала журналистам о моральном состоянии Михаила Ефремова и его семьи.

«Готов ко всему» — так описала состояние актера Михаила Ефремова его домработница по имени Ева. Женщина общалась с журналистами с балкона у дома артиста в Плотниковом переулке столицы.

По словам Евы, моральное состояние Михаила удручающее, он сильно переживает из-за аварии, которую устроил в невменяемом состоянии. Женщина даже предположила, что Ефремова на сцене больше никто не увидит, поскольку он не перенесет психологических последствий ДТП.

Рассказывая о характере и человеческих качествах заслуженного артиста, Ева сказала, что он «всегда вежливый, приветливый, очень порядочный человек».

Семья актера поддерживает и одновременно опасается за его жизнь.

8 июня Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Ефремов был в состоянии сильного алкогольного опьянения.