Депутат Высоцкий объяснил, что поможет россиянам победить пандемию COVID-19

Санкт-Петербург, 17 июня. Самодисциплина и сознательность горожан особенно важна во время борьбы с пандемией коронавируса и любой другой «чумой». Об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Игорь Высоцкий.

Депутат сделал заявление на фоне постепенной отмены ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

«Нужно понимать, что сейчас важна дисциплина самих горожан, президент не просто так говорил про самоизоляцию. Хочу подчеркнуть, что маски никто не отменял. И пока мы сами не поймем, что эту опасность мы только сами можем победить, будет тяжело», — заявил Высоцкий.

Высоцкий отметил, что всегда приходит на заседания в Законодательном собрании исключительно в маске. Он подчеркнул, что соблюдение мер безопасности касается всех россиян, передают Nation News.

«Россияне сами должны соблюдать меры безопасности. У нас самих должно быть в сознании, что с этим вирусом можем побороться только сообща», — подытожил депутат.

Отметим, что в российских регионах постепенно отменяют ограничительные меры, введенные ранее из-за пандемии. Однако ношение масок и перчаток остается обязательным. Нарушителям санитарных предписаний грозят штрафные санкции.