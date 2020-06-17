Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ

Москва, 17 июня. Министерство просвещения России утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации в среду.

Первый экзамен состоится 3 июля — выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и ИКТ. Сдача русского языка состоится 6 и 7 июля, 10 июля школьником будут писать ЕГЭ по математике профильного уровня.

Историю и физику ученики будут сдавать 13 июля, обществознание и химию — 16 июля, иностранные языки — 20 июля, 22 и 23 июля — сдача раздела «Говорение» по иностранному языку.

Также стало известно, что участники ЕГЭ, которые не смогли сдать экзамены в установленные дни по уважительной причине, могут написать работу в дополнительные дни.

Пробные экзамены состоятся 29 и 30 июня.

Дата Единого государственного экзамена, который всегда начинается в мае, была перенесена из-за пандемии коронавируса. Сперва экзамены должны были начать писать 8 июня, но потом было принято решение перенести ЕГЭ на более позднюю дату.