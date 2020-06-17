Оператор «Северного потока – 2» обжаловал решение сетевого агентства Германии

Берлин, 17 июня. Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA).

Агентство заключило, что «Северный поток – 2» попадает под действие обновленной газовой директивы Евросоюза, в соответствии с которой половина мощностей газопровода должна быть передана альтернативным поставщикам.

Поскольку «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа в России, это значит, что газопровод будет использоваться лишь на 50%. Обновленная директива касается только газопроводов, построенных после 23 мая 2019 года.

В Nord Stream 2 утверждают, что несмотря на продолжающееся строительство, с экономической точки зрения газопровод был завершен к указанной дате. Инвестиции в строительство проводились на основании действующей в то время директивы. Переписывание директивы нарушает права инвесторов.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2». Ранее американские сенаторы предложили вводить санкции против страховых компаний, работающих с судами, которые задействованы в проекте «Северный поток — 2».