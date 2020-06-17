Альшевских предположил, что новая функция Facebook станет инструментом политцензуры

Москва, 17 июня. Иностранные социальные сети и прочие ресурсы должны соблюдать законодательство РФ, если хотят продолжить работу на российском рынке. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По его словам, последние действия Facebook направлены на защиту предстоящих президентских выборов в США от внешнего вмешательства. В частности, соцсеть запустила специальную кампанию информирования пользователей об избирательном процессе с возможностью отключения политической рекламы. Однако парламентарий полагает, что в отношении других стран данный механизм будет использоваться в качестве цензуры, передает «Нью Информ».

«Что-то мне подсказывает, что это правило перестанет действовать после того, как пройдут выборы в США. Facebook перевернет его ровно на 360 градусов, действуя в отношении других стран. <…> Как практика показывает, к сожалению, Facebook не будет придерживаться тех правил, что распространяются в отношении выборов в США», — считает Альшевских.

Он подчеркнул, что зарубежные ресурсы необходимо принудить соблюдать российские законы, а также открыть на территории РФ свои представительства.