Врач рассказал, у кого чаще выявляют онкологические заболевания

Москва, 17 июня. Женщины болеют онкологическими заболеваниями чаще мужчин, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

«Интересным моментом является то, что по абсолютным числам и по «грубому» показателю женщины болеют онкологическими заболеваниями чаще мужчин», — рассказал врач.

Каприн также отметил, что рост заболеваемости наблюдается как среди мужского, так и среди женского населения. Онколог добавил, что мужчины реже проходят обследование, зачастую их приводят женщины.

По данным на 2019 год, в России на учете стоят более 3,9 млн пациентов с онкологическими заболеваниями. В 2018 году этот показатель составлял 3,7 млн человек.

Ранее заведующий кафедрой онкологии ФПО ПСПбГМУ имени И.П. Павлова, заслуженный врач России Георгий Манихас рассказал, сможет ли человечество победить рак. Манихас констатировал, что развитие некоторых видов онкологических заболеваний можно предотвратить простым путем. Он пояснил, что речь идет о вакцинировании. В качестве примера специалист привел опыт Австралии, в которой обязательной прививкой от ВПЧ была решена проблема заболеваемости женщин раком шейки матки.