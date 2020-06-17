Москва, 17 июня. Журналист «Новой газеты» Денис Коротков, известный сотрудничеством с запрещенной в РФ международной террористической организацией «Исламское государство»1, выпустил очередной фейк о ЧВК «Вагнера» в Ливии.

Nation News выяснило, что эта фейковая статья была написана под давлением заказчиков сотрудника «Новой газеты». В распоряжении редакции издания появились скриншоты переписки Дениса Короткова и куратора оппозиционных СМИ в России. Журналист получил сообщение в мессенджер WhatsApp, в котором говорилось о необходимости сфабриковать публикацию о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии по просьбе «турецких друзей».

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов прокомментировал сложившуюся ситуацию. В беседе с «ПолитРоссией» он заявил, что Коротков дискредитировал не только себя как журналиста, но и все издание, в котором работает. Речь идет о «Новой газете». По словам депутата, «Денис Коротков давно уже ведет себя как девка по вызову у террористов и иностранных спецслужб».

Виталий Милонов выразил сожаление в связи с тем, что оппозиционная пресса в РФ «не может подобрать профессиональных журналистов, которые могли бы отображать журналистскую точку зрения, а не быть ретрансляторами просьб со стороны спонсоров».

«Новая газета» полностью дискредитировала свой статус независимого СМИ, сотрудничая с подобного рода гражданами вроде Дениса Короткова», — добавил Виталий Милонов.

Бороться с такими фейкомейкерами, как Коротков, нужно с помощью правды, считает депутат. С его точки зрения, необходимо «придавать огласке негодяйства Короткова и его спонсоров, в том числе турецких».

Милонов объяснил, что сейчас так называемые либеральные СМИ пытаются монополизировать право на истину. Они уверены, что являются исключительными среди других средств массовой информации, и поэтому могут выпускать материалы якобы изобличающего характера под «печатью» достоверности. Однако издания патриотической направленности почему-то находятся в оборонительной позиции. Сложившуюся ситуацию Милонов назвал неправильной.

Парламентарий призвал продолжить делать расследования про таких, как Коротков, который ворует «право на свободу слова, право на распространение информации».

«Тем более что вместо информации подобные персонажи тиражируют дешевые фейки, пахнущие несвежим турецким донером», — резюмировал Милонов.

1 Организация запрещена на территории РФ.