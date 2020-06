Ливанский кризис: протестующие переходят от митингов к насилию

Telegram-канал «Рыбарь» продолжает освещать протесты в Ливане, рассказывая о том, как от мирных протестов ситуация дошла до сожжения отделений Центрального банка и какова в этом роль США.

Новое валютное дно

Долгие годы экономика Ливана держалась на банковском и строительных секторах, — и после того, как инвестиции в них резко сократились, экономика начала трещать по швам. У страны перестало хватать денег для обслуживания своих долговых обязательств и поддержания фиксированного валютного курса, — и даже объявление в этом году технического дефолта не спасло ситуацию.

Банки вынуждены были ограничить выдачу валюты населению, на чем сразу же стали наживаться подпольные обменники и предприниматели, продавая доллары по завышенному курсу. В результате к прошлому четвергу курс доллара на черном рынке в Ливане достиг 7000 ливанских фунтов за доллар — при официальном курсе ЦБ в 1507,5 фунтов. Это стало очередным антирекордом для ливанской валюты, которая еще в начале прошлой недели торговалась по цене 4600 за доллар.

Thread - $ in #lebanon today hit roof (in some areas reported 7,000 lira to the dollar up from 1,500). Road blocks and protests are back. CB issues orders to stick to 3850 with no clear mechanism on how to control that. Meanwhile in #syria, lira recovered some! #swing https://t.co/KxzoVvw4Bs — Sarah El Deeb (@seldeeb) June 11, 2020

Беспорядки в ливанских городах

Правительство немедленно заявило о выделении банковской системе дополнительных средств для снижения долларового дефицита, но протестующих это не остановило. За чертой бедности уже находятся до 45% ливанцев, а инфляция в этом году, по некоторым оценкам, рискует превысить 50%.

Протесты идут по всей стране. В Бейруте протестующие собрались у здания правительства. Они призывали уйти в отставку кабинет министров и закидывали камнями полицейское оцепление.

Нынешнее правительство во главе с Хасаном Диабом находится у власти с января, и, по мнению протестующих, не сделало абсолютно ничего, чтобы хоть как-то образом облегчить последствия валютного кризиса в стране. Часть митингующих винит в сложившейся ситуации «Хезболлу», они выкрикивали антирелигиозные лозунги, — однако в целом демонстрации не были направлены против какой-либо конкретной партии.

Large convoys of people on mopeds come to protest rather than counter protest- again much like the early days of the October uprising.



More chants of “Shia, Sunni, F*ck sectarianism.” #LebanonProtests #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/O8to0in0ht — Timour Azhari (@timourazhari) June 11, 2020

На главной прибрежной автомагистрали Ливана, которая связывает столицу с севером и югом, демонстранты жгли покрышки и пытались перекрыть движение. Протесты прошли и в таких городах, как Сайда (Сидон) и Ан-Набатия на юге Ливана. При этом в нескольких районах Бейрута активисты шиитских партий «Хезболла» и «Амаль» вышли на улицы для предотвращения провокаций и беспорядков.

Самый высокий уровень насилия зафиксирован в городе Триполи на севере страны. В ходе ночных протестов 12 июня демонстранты сожгли отделение Центрального банка Ливана, и атаковали силы безопасности. В столкновениях с обеих сторон пострадали несколько десятков человек.

14 июня протестующие перекрыли дорогу идущим в Сирию грузовикам с продуктами, заявив, что в Ливане эти продукты будут нужнее. Колонну посчитали принадлежащей контрабандистам; позже выяснилось, что она всего лишь перевозила гуманитарную помощь в соседнюю страну.

#BREAKING

Tripoli, #Lebanon

Early hours of Friday, June 12 local time

A branch of the Central Bank is seen burning. pic.twitter.com/T86R4XJQar — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 11, 2020

Реакция властей

Премьер-министр Хасан Диаб провел 15 июня встречу с высшими должностными лицами страны и представителями сил безопасности, на которой заявил о необходимости твердого решения для прекращения всех актов насилия и ареста зачинщиков погромов. Премьер Ливана заявил, что нынешние беспорядки были специально спровоцированы «отдельными ливанскими партиями» или зарубежными странами, чтобы саботировать начавшуюся борьбу с коррупцией, однако в детали вдаваться не стал.

В том же ключе высказался президент Ливана Мишель Аун, созвавший Совет безопасности страны и настаивавший на принятии превентивных мер для предотвращения новых погромов.

Министр внутренних дел Мухаммед Фахми также издал указ о запрете поездок на мотоциклах в центре Бейрута с 17.00 до 6.00. Причина — мотоциклы часто использовали атаковавшие магазины и банки погромщики, что позволяло им покидать места происшествия до прибытия полиции.

Lebanese PM Hassan Diab launches tirade against political opponents as "coup" plotters" meant to stop drive against corruption https://t.co/4iEiVgDi5L pic.twitter.com/BAGSdHfiDH — Arab News (@arabnews) June 13, 2020

Американский след

Падение ливанского фунта и последующий рост насилия в ходе беспорядков в значительной степени были вызваны действиями США. Сегодня вступает в силу антисирийский «акт Цезаря», который предусматривает масштабные санкции против компаний, сотрудничающих с сирийскими властями. Курс и без того обесценившегося за годы войны сирийского фунта обвалился с апреля на 70% — все ожидают очередного кризиса из-за санкций. Из-за этого в Сирии резко вырос спрос на доллары. Часть сирийцев устремилась в банки соседнего Ливана, чтобы прикупить американской валюты, что привело к росту спроса и дефициту долларов в ливанских банках и обменных пунктах.

Американские санкции также наносят большой удар по ливанскому бизнесу и банковскому сектору. С начала гражданской войны именно через Ливан сирийцы осуществляли внешнеторговые платежи и закупали необходимое оборудование и товары, которые Сирия не могла получить практически никаким иным образом в условиях санкций США и ЕС. Ливанский бизнес во многом ориентировался на Сирию, однако теперь с высокой долей вероятности он будет вынужден сократить объем сделок с сирийскими властями, потеряв тем самым значительный объем прибыли. Это еще больше подкосит ливанскую экономику и оставит многих без работы.

Неутешительный прогноз

Трудно позавидовать действующему премьер-министру Хасану Диабу и его кабинету. Экономический и валютный кризис, огромный госдолг, коронавирус, безработица, косвенный урон от американских санкций сделали правительство главным объектом ненависти ливанцев.

Исправить ситуацию правительство не в состоянии: практически единственным вариантом найти деньги для восстановления экономики является помощь международных кредиторов. Но их главное условие — сокращение бюджетных расходов, что точно придется не по вкусу жителям Ливана.

И это не говоря о том, что те же США будут откровенно шантажировать ливанские власти, требуя разоружить и лишить легитимности «Хезболлу». Все вместе это создает идеальную почву для настоящего социального взрыва и начала гражданского конфликта. Неизвестно, как на этот раз его переживет многострадальный Ливан.

Nil admirari (лат. Нечему удивляться)