Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с участием отца

Москва, 17 июня. Сын спровоцировавшего смертельное ДТП Михаила Ефремова прокомментировал инцидент с участием отца и принес соболезнования семье погибшего водителя.

Никита Ефремов выразил соболезнования семье Сергея Захарова, который скончался в больнице после ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым. Он также добавил, что ему больно от произошедшего, и выразил уверенность, что его отец сможет достойно принять последствия этого инцидента.

«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал Никита Ефремов в своем Instagram.

Напомним, 8 июня Ефремов стал виновником аварии в центре столицы, в результате которой погиб человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня столичный суд избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Представители общественности и коллеги актера осудили его действия, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.