Захарова назвала печальным фактом уход США от международных обязательств

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала печальным тот факт, что Соединенные Штаты Америки на фоне большого количества внутренних проблем уходят от своих международных правовых обязательств.

Директор Департамента информации и печати МИД России в эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей прокомментировала события последних трех недель в США. Они начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

— Мария Владимировна, можно ли говорить о начале масштабного гражданского противостояния в этой стране и переформатировании американского политического поля?

— В данном случае я бы сначала процитировала слова президента России Владимира Путина из его интервью телеканалу «Россия 1». Он сказал о том, что все, что происходит на данном этапе в США, это, с одной стороны, отражение застарелых проблем с преодолением в обществе расового неравенства. А с другой — результат острого внутриполитического противостояния, которое разворачивается там в последние годы. Сейчас все это получает новую динамику в связи с предвыборной ситуацией (президентские выборы состоятся в начале ноября 2020 года. — Прим. ФАН).

Путин также сказал о том, что и в Советском Союзе, и в современной России всегда с симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права. Конечно, когда она приобретает характер разгула и погромов, это не приведет ни к чему хорошему. Но при этом президент РФ выразил надежду, что фундаментальные основы американской демократии дадут возможность стране выйти из полосы кризисных явлений. Это прямая цитата.

— Как российское внешнеполитическое ведомство оценивает происходящие в США беспорядки?

— Мы неоднократно комментировали протестные выступления, которые вспыхнули в американских городах после убийства Джорджа Флойда. В принципе, МИД России уже не первый год указывает на системные изъяны и крупные вопросы касательно прав человека в США. И мы делаем это не из-за того, что хотим каким-то образом уколоть Соединенные Штаты, а в рамках той дискуссии, которую во многом сами же и задают Соединенные Штаты. Они выпускают доклады по правам человеческой проблематики, выступают в международных организациях, создавая некие информационные поводы, и так далее.

С какого-то момента многие страны решили начать отвечать и указывать США на их собственные проблемы. Потому что неплохо быть лидером, но плохо быть лидером, неспособным решать те самые задачи, которые ставишь перед остальными. Именно это и случилось с США.

— И их немало, надо полагать?

— Если перечислять проблемы, то это и дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, и полицейский произвол, и предвзятость правосудия, и переполненность тюрем, и абсолютно бесконтрольное применение частными лицами огнестрельного оружия в целях самообороны, как они это называют. И многое-многое другое...

Кстати говоря, на фоне увеличения своих проблем Соединенные Штаты Америки уходят от своих международных правовых обязательств, снижая, таким образом, уровень личной ответственности. То есть декларативность в заявлениях о своем лидерстве нарастает, как и обвинения в адрес других стран, но при этом собственную ответственность они пытаются нивелировать. В частности, напомню, что США вышли из Совета ООН по правам человека. Да, в общем-то, сознательно ведут дело к свертыванию своего участия и в других профильных международных универсальных структурах. Конечно, все это печально...

Мария Захарова также рассказала о том, что работа по освобождению находящихся в ливийской тюрьме граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана ведется по многим каналам, включая закрытые. А также объяснила, как пандемия новой коронавирусной инфекции наглядно показала разобщенность среди стран Европейского союза.

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