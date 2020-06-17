Семенович после дойки молока предложили выйти замуж

Москва, 17 июня. Популярная певица Анна Семенович показала себя в деревенском образе и рассказала о жизни в сельской местности.

Артистка разместила в своем профиле в Instagram небольшой видеоролик, сделанный, судя по всему, в деревне. В нем звезда на фоне коровы рассказала, что надоила молока, перебрала гречку, накормила гусей и прополола грядки. Она радостно сообщила, что после такой работы заслужила выпить вина.

Пользователи социальной сети восхитились звездой, отметив ее красоту и естественность. Некоторые фолловеры не упустили возможности отметить пышную грудь ведущей.

«Корова со своими выменем даже вроде комплексует стоит», — в шутку указал nevanya888.

Также поклонников поразила хозяйственность и трудолюбие бывшей солистки «Блестящих». Представители мужского пола даже заявили о желании взять артистку в жены.

«Все, блин, женюсь!» — написал tychininsergey.

Хоть артистка до сих пор не замужем, ее сердце несвободно. Своего возлюбленного популярная певица тщательно скрывает, лишь изредка в социальных сетях проскакивают видео и фотографии, где запечатлен избранник.

Впрочем, журналистам удалось кое-что выяснить о мужчине, покорившем сердце Семенович. В частности, известно, что он моложе звезды на семь лет и живет в Петербурге.