Российские ученые оценили значимость «научного прорыва» британцев в лечении COVID-19

Москва, 17 июня. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Великобритания совершила «научный прорыв» в лечении COVID-19. Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский уверен, что значимость их открытия слишком преувеличена.

Ученые из Оксфорда провели исследование, которое показало, что противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ, на 35%. По словам британцев, это первый препарат, который показал снижение уровня летальных случаев.

Вадим Покровский не считает эту новость большим «научным прорывом», передает радио Sputnik.

«Дексаметазон, как и множество других препаратов, является противовоспалительным средством. Поэтому ранее говорили о парацетамоле как о способе излечения от этой инфекции», — отметил академик.

Он добавил, что британским коллегам удалось клинически показать эффективность дексаметазона и его роль в небольшом снижении процента смертности при тяжелых формах коронавируса.

«Никакого смысла применять его при легких и средних формах заболевания нет», — говорит Покровский.

В РФ данный препарат начали применять для лечения пациентов с коронавирусом с апреля. В этом случае не совсем понятно, о каком «прорыве» британских ученых может идти речь. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов согласен с тем, что ни о каких революционных открытиях говорить не приходится.

«Еще в апреле этот препарат активно использовался. По крайней мере, это происходило в России. Препарат очень старый и, мягко говоря, известный», — пояснил Николай Беспалов.

Он подчеркнул, что применение данного лекарства сопряжено с определенными рисками из-за наличия у него целого ряда противопоказаний и побочных эффектов.