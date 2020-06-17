Фермер Сирота ответил на выпады оппозиции против поправок в Конституцию

Грядущее общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России — важнейшее политическое событие для страны. Россияне своими голосами определят принципы государственного устройства. Однако для либеральной оппозиции волеизъявление стало главным объектом негатива. Почему «оппозиционеры» так остро и радикально реагируют на поправки в Конституцию, и кто по внешнему периметру нашей страны не желает, чтобы эти изменения были приняты? Эти вопросы обсудили депутаты, общественники и политические деятели на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило обзор мероприятия.

Олег Сирота об оппозиционерах: Назло бабушке отморожу уши

Показатель того, насколько сильно голосование по поправкам в Конституцию не дает покоя «либеральной общественности», — скандальное высказывание Алексея Навального, главы признанного в России иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией». Он опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик телеканала RT, посвященный волеизъявлению, сопроводив его оскорбительными комментариями в адрес участников съемок. Среди них: ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия и командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Позже Следственный комитет РФ возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана.

Фермер Олег Сирота тоже принимал участие в съемках видеоролика RT, героев которого Алексей Навальный назвал «продажными холуями» и «предателями». Сыровар отметил: к критике в своей адрес он уже привык, а после поднятого в Сети хайпа продажи его продукции даже выросли. Модераторы пресс-конференции спросили фермера: почему, по его мнению, оппозиция буквально устроила «истерику» из-за призывов прийти на голосование.

«Это же политика: «Назло бабушке отморожу уши». <…> У них есть мнение, что в России ничего нельзя производить, все плохо, коррупция. Эта история переваривается постоянно. Такая у них, наверное, парадигма, и они как барабан это крутят постоянно. Большинство тех же критиков сами не работали, не знают даже, как это все функционирует. Тот же Навальный — он вообще не знает, как экономика работает», — ответил Олег Сирота.

Фермер считает важным, что в поправках к Конституции впервые упоминают предпринимателей.

«Государство будет нас защищать, поддерживать, чтобы нас было больше. Это очень важно для меня и моей семьи. У нас очень трагическая история. Прадед был богатым крестьянином: занимался продажей скота, но его раскулачили и расстреляли, а семья оказалась в лагере. <…> Мой дед чуть не получил срок за то, что занимался пушниной. Он ничего не крал. Отношение [государства к предпринимателям] и в 90-е годы было сложным <…> Голосование по Конституции — это такой «мегареферендум». Если общество проголосует за то, что предприниматели есть, — это будет сигнал, что общество стало нас ценить, что мы нужны», — сказал Олег Сирота.

Историк: Россия — оплот традиционных ценностей

Либеральная общественность ранее раскритиковала и ролик Федерального агентства новостей, посвященный грядущему голосованию. После его публикации в обществе обострилась дискуссия о возможности усыновления однополыми парами, а так называемые «оппозиционеры» накинулись на ФАН с разнокалиберными обвинениями.

Историк и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Наталия Нарочницкая отметила, что приверженность российского народа традиционным ценностям давно не дает покоя Западу.

«Россия — оплот нормальных традиционных ценностей, нормальных библейских отношений мужчины и женщины. Человек в праве освободить себя от любых связей и от своей природы. Никто не спорит, что бывают отклонения от нормы, но никто никогда еще не смел провозглашать отклонения от нормы равными норме. Поношение России либеральной прессой началось не с Крыма, а когда Россия заявила о приверженности традиционным ценностям», — заявила Нарочницкая.

Оппозиция, критикующая грядущее голосование и поправки, не предлагает взамен никакой конструктивной повестки, добавила Наталья Нарочницкая.

«Они никогда еще ничего не предлагали, они только ненавидят свое отечество. Им остается только испортить голосование, чтобы меньше была явка», — считает историк.

Одна из поправок в Основной закон, которую подвергают критике, закрепляет приоритет положений Конституции РФ над положениями международных договоров. Наталья Нарочницкая считает, что эта поправка, напротив, является достижением россиян.

«Я считаю, что это величайшее достижение. Произошла деколонизация нашего внутреннего права. Мы не должны подчиняться воле какого-то внешнего правительства. Они принимают там правила, которые угнетают. Мы, безусловно, выполним взятые на себя обязательства, но будем выполнять их только если они с нашими [законами] коррелируются», — пояснила историк.

Нападки на голосование — провокация?

По мнению члена Общественной палаты РФ Елены Суторминой, резкую реакцию оппозиционеров на грядущее голосование и сопровождающие ее скандалы можно расценивать как провокацию. Причем в этом спектакле есть свои кукловоды.

«Очень активно выступают движения и силы, которые получают с Запада гранты и поддержку. Естественно, им нужно показать, как они работают против России. Везде должна быть свобода слова. Люди сами решат: голосовать или нет», — сказала председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей ОП РФ РФ Елена Сутормина.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин, в свою очередь, обратил внимание, что волеизъявление — неотъемлемая часть демократии. Попытки повлиять на голосование — нападки на демократию и права россиян.

«Мы впервые принимаем нашу суверенную конституцию. Представители разных либеральных кругов всегда ориентировали себя на западные ценности. Это попытка повлиять на самый демократический элемент — референдум. Мы принимаем Конституцию, чтобы ограничить влияние других государств на наши внутренние процессы. Это влияние идет во всем мире, но Конституция это жестко пресекает», — сказал парламентарий.

Депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов рассказал, что выступал против некоторых положений Конституции России, которую принимали в 1993 году. Речь, в частности, шла о «невыборности» Совета Федерации и отсутствии гарантий губернаторских выборов.

«Новые поправки не исправляют эту ситуацию. Полномочия регионов уменьшены, их права, возможность противостоять федеральному центру тоже. А если говорить о Совфеде, то там 30 человек будут назначаться прямо президентом. <…> Нужно сделать так, чтобы люди, которые работают в парламенте, отчитывались перед жителями, кожей чувствовали интересы жителей», — сказал Михаил Амосов.

Петербургский парламентарий подчеркнул важность голосования по поправкам в Конституцию.