Глава МИД Франции заявил, что не позволит аннексировать Средиземное море

Париж, 17 июня. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия Турции в Ливии руками переброшенных в регион боевиков угрожают Евросоюзу — Франция не позволит никому аннексировать Средиземное море. Об этом глава французского внешнеполитического ведомства заявил в интервью французскому изданию La croix.

Ле Дриан утверждает, что Франция заинтересована в том, чтобы противоборствующие стороны ливийского конфликта сели за стол переговоров для обсуждения своего будущего. Глава МИД Франции отметил, что при этом нельзя игнорировать внешних политических игроков во внутреннем конфликте, отстаивающих свои собственные интересы.

«Турция перебросила тысячи сирийских боевиков для войны на территории, которая ей не принадлежит. Это опасность для нас, недопустимый стратегический риск, потому что это происходит в 200 км от итальянского побережья. Европейский Союз не может оставаться невосприимчивым к ситуации, которая может однажды привести к аннексии Средиземноморья внешними силами», — заявил Ле Дриан.

Он подчеркнул, что Франция не одинока в критике турецкого вмешательства в Ливию и обеспокоена его последствиями для безопасности региона.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что Франция намерена поднять вопрос о ситуации в Ливии на переговорах со странами-членами НАТО и обсудить тенденцию на усиления агрессии Турции в регионе. Отношения между Турцией и Францией как членов Североатлантического альянса на фоне турецкой интервенции в Ливию усложнились — в Париже серьезно обеспокоены влиянием Анкары на ситуацию в Северной Африке. Представители Франции отмечают, что, являясь партнером по НАТО, Турция должна прекратить поддерживать террористические группировки в Ливии.