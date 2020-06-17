Адвокат опроверг готовность семьи Захарова принять компенсацию от Ефремова

Москва, 17 июня. Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова отказалась принять денежную компенсацию от артиста, сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

Адвокат опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что якобы близкие погибшего согласились на компенсацию.

«Семья не хочет принимать никакие компенсации», — заявил Добровинский.

Защитник интересов семьи Захарова предложил организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей для избежания в дальнейшем кривотолков.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Артист записал видеоролик, в котором принес извинения семье погибшего и предложил помощь. Актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей». Однако семья погибшего отказалась от денежной компенсации и заявила о намерении добиваться справедливого наказания для актера.