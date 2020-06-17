ФСБ и СК РФ задержали пособников Шамиля Басаева. ФАН-ТВ

Участники банды Басаева и Хаттаба проходят по делу о нападении на военных в Дагестане в 1999 году.

Пресс-служба Федеральной службы безопасности сегодня опубликовала видеокадры с момента задержания участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба.

Двое мужчин проходят по делу о нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Операция проведена совместно с сотрудниками Следственного Комитета России.

Задержанные являются уроженцами Ставропольского края, на них собрана большая доказательная база, которая подтверждает причастность к нападениям в республике Дагестан в августе-сентябре 1999 года.

Мужчинам в самое ближайшее время предъявят обвинения по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Напомним, что из-за вооруженных нападений банды Басаева и Хаттаба в 1999 году более 280 военных погибли и более 800 человек были ранены. Среди них были и мирные жители.