Вашингтон, 17 июня. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против Сирии, под них попадут, в частности, президент страны Башар Асад и его супруга Асма.

Сообщается, что новый пакет санкций в рамках так называемого «закона Цезаря» не затронет гуманитарную помощь населению страны.

«Сегодня министерство финансов и Госдепартамент объявляют о 39 решениях по санкциям в рамках «закона Цезаря» и исполнительного указа 13894 как о начале кампании по экономическому и политическому давлению на Асада с целью лишить его доходов и поддержки в ведении войны», — отмечается в заявлении Помпео.

Помимо Асада и его супруги рестрикции будут введены в отношении крупнейшего сирийского предпринимателя Мухаммеда Хамшо.

«Закон Цезаря» и другие санкции США по Сирии не затрагивают гуманитарную помощь народу Сирии и не препятствуют нашей деятельности по стабилизации на северо-востоке Сирии. Мы продолжим наше гуманитарное содействие <…> даже в тех районах, которые находятся под контролем режима», — говорится в документе.

США продолжают оказывать давление на страны ближневосточного региона, сохраняя в ряде государств военное присутствие. Местные жители регулярно выходят на улицы с призывами «Янки, гоу хоум», однако Вашингтон игнорирует их требования, фактически оккупировав целые территории.