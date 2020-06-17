Посол Чехии заявил, что Прага «достигла дна» в отношениях с Москвой

Прага, 17 июня. Дальнейшие отношения между Чехией и Россией будут развиваться в позитивном русле, так как взаимная высылка дипломатов являлась своеобразным «дном». Об этом заявил посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

5 июня власти Чехии объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Праге. 15 июня Москва в ответ на действия Праги выслала двух чешских дипломатов.

Пивонька выразил уверенность, что взаимная высылка дипломатов была крайней точкой в противоречиях между Чехией и Россией, поэтому в дальнейшем отношения двух стран будут развиваться в положительном ключе.

«Высылка в дипломатии — крайняя мера, и будем надеяться, что мы достигли пресловутого дна, от которого в будущем оттолкнемся и начнем подниматься», — пояснил он.

Стоит отметить, что высылка сотрудников чешского посольства стала ответом Москвы на скандал с российскими дипломатами в Праге. В начале июня глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что два представителя России объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы «перевозке рицина». В МИД России отмечали, что обвинения Праги являются абсурдными и бездоказательными.

При этом вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств того, что гражданин РФ с дипломатическим паспортом якобы ввез на территорию республики яд рицин.