В ОП объяснили реакцию оппозиции на призыв голосовать по поправкам в конституцию

Санкт-Петербург, 17 июня. Негативная реакция оппозиционеров на призыв голосовать по поправкам в конституцию — провокация, заявила член Общественной палаты России Елена Сутормина на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Можно это отнести к определенной провокации. Очень активно выступают движения, силы, которые с Запада получают гранты, поддержку. <...> Везде должна быть свобода слова, люди сами решат, голосовать или нет», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Суторминой.

Общественный деятель подчеркнула, что поправка о территориальной целостности России раздражает либералов, поскольку для Запада сильная и неделимая РФ опасна.

Член ОП также назвала поправки в Основной закон, которые считает наиболее важными для страны. Речь идет о патриотизме и поддержке ветеранов. В Общественной палате проводили опрос на тему определения патриотизма — более 80% россиян считают патриотизмом любовь к родине, семье.

Сутормина указала, что россияне поддерживают также поправки о территориальной целостности РФ и об определении брака как союза между мужчиной и женщиной.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. Голосование состоится с 25 июня по 1 июля.