В ЛНР ответили на заявление Украины о главной проблеме войны в Донбассе

Следуя только своей повестке, Украина может дойти и до собственной виртуальной реальности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Камень преткновения

Главным препятствием к прогрессу в вопросе мира на территории Донбасса является отсутствие прямого диалога. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев рассчитывает на диалог только с Российской Федерацией.

«Россияне категорически настаивают, что мы должны разговаривать только с представителями так называемых ДНР и ЛНР (Донецкой и Луганской народных республик. — Прим. ФАН), а Украина категорически настаивает, что будет разговаривать только с Российской Федерацией», — заявил он.

Кулеба добавил, что переговоры должны продолжаться в любом случае. Киев настроен на наступательные дипломатические действия и следование собственной повестке дня. По его словам, сейчас украинским переговорщикам важно установить контроль над границей с Россией и провести выборы на неподконтрольных территориях.

«Мы не боимся»

По словам Родиона Мирошника, следуя только своей повестке, Украина может дойти и до собственной виртуальной реальности, где все поступают только так, как хочется Киеву.

«Только это называется неадекватность. Что нового Кулеба хочет услышать на переговорах с Россией? Уже прошел саммит «нормандского формата» в Париже. Это уступка со стороны России, но Киев ничего из его решений не выполнил. В конце апреля прошла встреча на уровне министров «нормандского формата», где в лицо Кулебе снова сказали, что для ведения дальнейших переговоров нужно выполнить взятые на себя обязательства. Но Киев не выполнил ничего», — пояснил Мирошник.

По словам политика, и на саммите, и на встрече министров Киеву говорилось одно и то же — что он ведет войну с жителями Донбасса. С ними же он и будет договариваться об урегулировании.

«Надеяться, что будет сказано что-то другое, по меньшей мере наивно. Заявления Кулебы ориентированы на запросы национал-радикалов. И пока они будут оставаться такими, никакого продвижения в исполнении договоренностей не будет. В отличие от Кулебы, мы не боимся радикалов, мы с ними ведем войну», — заключил Мирошник.

«У Киева мало времени»

Политолог Владимир Карасев считает, что главная проблема войны в Донбассе — это существование украинской государственности. Как только Украина прекратит свое существование, а это обязательно произойдет, закончатся все конфликты, с ней связанные.

«Официальные лица Украины до сих пор не уяснили, что их «хотелки» не имеют никакого веса и никого не интересуют, кроме них самих. Так называемый глава МИД Украины Кулеба может лежать на диване, смотреть в потолок и «хотеть говорить с Россией». На Руси есть хорошая поговорка: дурак думой богатеет. Это про украинскую власть. Сидит в Киеве у корыта кучка глупцов, надувает щеки: «Сегодня мы хотим говорить с Россией, завтра — с США, послезавтра — с Европой. Мы выкопали Черное море, дайте на хлеб!» — пояснил Карасев.

По его мнению, очень глупо со стороны Украины рассчитывать на получение контроля над Донбассом.

«Сегодня есть только один вопрос, который должен беспокоить президента Украины Владимира Зеленского и его бестолковых министров. Украина уйдет с территории ЛНР и ДНР по-хорошему или по-плохому. И времени у Киева совсем немного», — заключил собеседник ФАН.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.